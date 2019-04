O celkové rekonstrukci stávající Mateřské školy U Sýpky či její demolici a stavbě nové školky se ve Fulneku jedná již déle než pět let. To poté co se při plánování rekonstrukce zjistilo, že současná stavba je také z boletických panelů obsahujících nebezpečný azbest.

Mateřská škola U Sýpky v této podobě za pár let nebude. Měla by ji nahradit zcela nová stavba. | Foto: Deník / Ivan Pavelek

Na posledním zasedání, před týdnem, měli zastupitelé definitivně rozhodnout. Starostka Fulneku Radka Krištofová uvedla, že v případě rekonstrukce by byla kuchyně včetně vybavení a personálu přemístěná na ZŠ J. A. Komenského, kde jsou dostatečné plošné prostory. Děti ze školky by byly přemístěny do prostor základních škol upravených podle požadavků hygieny. Město má také možnost dočasného zapůjčení kontejnerové školky.