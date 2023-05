Moták lužní, kterého našli postřeleného na katastru Štěpánkovic na Opavsku, uhynul. Redakci Deníku to potvrdil Petr Orel, vedoucí Záchranné stanice a Domu Poodří v Bartošovicích, kam zvíře přijali.

Snímek postřeleného motáka lužního po operaci. Foto: se souhlasem Petra Orla - ČSOP NJ | Foto: se souhlasem Petra Orla - ČSOP NJ

„Stává se to a není to žádná výjimka. Je to krutá realita. Operace se podaří, pacient vypadá v pořádku, a najednou to vzdá,“ konstatoval Per Orel.

Postřeleného motáka lužního našli lidé náhodou při procházce 16. května v katastru Štěpánkovic na Opavsku. Novojičínští ochránci přírody, kteří provozují bartošovickou záchrannou stanici na jejich webových stránkách uvádějí, že vyšetřením zjistili frakturu kosti pažní na levém křídle.

„Následující den bylo provedeno podrobné vyšetření na veterinární klinice ve Frýdku-Místku, z RTG snímku je zřejmé, že zranění bylo způsobeno broky, tedy postřelením z brokové zbraně,“ stojí dále ve zprávě. Již tehdy ochránci přírody upozorňovali, že jde o těžké zranění, které vzniklo před několika dny a dravec je ve špatné kondici a prognóza je nejistá až nepříznivá.

Přestože operace proběhla úspěšně, stalo se to, co se podle slov Petra Orla stává, zvíře nemělo chuť dál bojovat.

Letos to byl již třetí případ, kdy novojičínští ochránci přírody přijali do péče postřelené chráněné zvíře. Na přelomu ledna a února stanice přijala káně lesní, které utrpělo zranění postřelením z brokové zbraně, dalším byl samec čápa bílého, kterého někdo 6. dubna okolo půl deváté dopoledne někdo postřelil z brokové zbraně, když hnízdil na komíně Restaurace U čápa v Příboře.

Nyní se jednalo o motáka lužního, menšího nenápadného dravce, který loví především drobné zemní hlodavce, zejména hraboše polního, a větší hmyz, jako jsou kobylky a vážky.

Ochránci přírody už v případě postřelení motáka lužního podali trestní oznámení na neznámého pachatele.

