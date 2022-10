„A to i při skutečnosti, že hlasy KDU-ČSL nebudeme potřebovat, protože součet hlasů ANO, Zelených a těch, kteří šli do voleb s nimi a ODS, je dostačující, abychom měli většinu. Ale budu hlasovat pro to, abychom tu platformu udrželi a aby to bylo jako v předešlých letech, tedy i s KDU-ČSL,“ sdělil Stanislav Kopecký.

Současný a s největší pravděpodobností i pro další čtyři roky pokračující starosta Nového Jičína podotkl, že o konkrétním jmenovitém složení vedení města se ještě nediskutovalo.

„Možná v průběhu tohoto týdne podepíšeme memorandum o nějaké spolupráci a jednáních, které by vedly k podpisu koaliční smlouvy. V tom memorandu by mělo být obsaženo, dokdy bychom tu koaliční smlouvu měli podepsat, zároveň by v něm měly být vytyčené nějaké priority, tedy obsazení hlavních postů a obsazení rady města. Součástí by mělo být také programové prohlášení, na to ale budeme potřebovat mnohem větší prostor,“ dodal Stanislav Kopecký s tím, že se nebrání spolupráci ani s dalšími subjekty, ale zcela jistě nebudou spolupracovat se sdružením Víc pro Nový Jičín ČSSD a KSČM.

Lídr kandidátky Víc pro Nový Jičín s ČSSD Jiří Klein sice získal od voličů v Novém Jičíně nejvíc hlasů, ale je to takzvané Pyrrhovo vítězství. Sdružení ČSSD a nezávislých kandidátů získalo ve volbách pouze šest mandátů, a sotva by mohlo získat koaliční partnery, kteří by s ním měli v novojičínském zastupitelstvu většinu.

To si Jiří Klein uvědomuje. „Musím poděkovat voličům, je to jeden z nejlepších výsledků ČSSD v okrese Nový Jičín, ale očekával jsem, že bychom mohli zabodovat ještě lépe, a že bychom mohli ve volbách zvítězit a pokusit se o nějakou změnu. Po těch výsledcích je zřejmé, že koalice, která na radnici je nyní, se může dohodnout i na toto volební období, protože má dostatek mandátů,“ řekl Jiří Klein a doplnil, že do chodu města chtěli vlít trochu života.

„Snažil jsem se po ty čtyři roky něco dělat a beru svůj volební výsledek jako to, že si toho lidé všimli. Ale mrzí mě, že jsme úplně neuspěli jako celek. Všiml jsem si, že se u našich kandidátů hodně křížkovalo a někteří kandidáti se ze spodních příček dostali nahoru, zatímco u hnutí ANO pořadí zvolených zastupitelů prakticky odpovídá tomu, jak byli na kandidátce. Ale neházíme flintu do žita a určitě to neznamená, že bych na Nový Jičín zanevřel,“ uzavřel Jiří Klein.

Novojičínské zastupitelstvo má 29 členů, pokud by koalici tvořily subjekty, jak je uvedl starosta Stanislav Kopecký, měla by celkově 17 hlasů.