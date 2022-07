„Pršelo pořád, voda stoupala, takže starosta přijel pro mě domů, protože to chtěli chlapi. Odvezl mě a vrátil jsem se za týden. Manželka věděla, že žiju, podle toho, že před barákem našla mokré oblečení. Potom už jsem tady ani hadry nevozil, protože jsem neměl co. Věci nám půjčovali lidi po dědině,“ vzpomíná Pavel Šíma.

Ze zatopeného baráku zachránili, co bylo třeba, včetně zvířat. Vyčerpali ze stavení vodu a protože voda mírně stoupala, pokračovali u dalších domů. „Jenže pak přišla povodňová vlna a bylo hotové. To, co jsme udělali, ta vlna propláchla, studny, sklepy, všechno,“ pokračuje Pavel Šíma a dodává, že povodňovou vlnu způsobila přehrada Kletné nad Suchdolem nad Odrou, kde nebyl dodělaný přepad a část se urvala. „Bylo to drsné, tady v Suchdole plavaly po cestě ryby, až po vrch se zaplnil vodou viadukt, baráky v dolní části byly plné vody. Kletenský potok pobral věci ze zahrad, jednomu to vzalo železniční pražce, které ho ucpaly. Firma Stavo nám dala k dispozici bagr, ale ani tím to pořádně nešlo, to byl proud, jaký jsem ještě neviděl,“ vrací se ve vzpomínkách Pavel Šíma a dodává, že hasiči tehdy měli k dispozici ruské vozidlo ZIL a tatru T 805, lidově zvanou „Kačenu“.

Dramatické chvíle nastaly, když se dozvěděli, že v jednom domě zatopeném vodou jsou lidé, kteří nevědí, jak se odtud dostat. „Jediná šance byla dovézt lano a sehnat člun. Sehnali jsme nafukovací člun a já jsem řekl, že to risknu. Tak jsem se svlíkl do trenek a šel jsem. Oni měli včely, včelín byl skoro celý zatopený, včely divoké, takže mi to nasedalo za krk. Byl jsem dobře dopíchaný. Plaval jsem, tahal lano za sebou, jenže tam byl tak silný proud, že mě to vzalo a já jsem se v poslední chvíli chytil rohu baráku. Voda studená - nebyla to fakt žádná sranda,“ říká vážně Pavel Šíma.

Podařilo se mu společně s dalšími hasiči lano natáhnout a on po něm přeručkoval zpátky, přivázal k sobě člun zajistil se karabinkou a vydal se opět k domu. „Vždycky jsme to naskládali, chlapi to potáhli na laně a já jsem pokaždé s nimi plaval tam a zpátky – dostali jsme tenkrát odtud asi šest lidí. Když jsme skončili, nevěděl jsme, do čeho se mám obléct, všechno bylo mokré. Věci mi půjčili u paní doktorky Dostálové, která mě vzala k nim.

Když přestalo pršet a voda začala opadat, začaly pro hasiče další směny. Prioritou bylo vysát vodu zpod viaduktu. Pak přišla ta hrůza, vysát vodu ze všech sklepů, vyčistit studny - pomáhali drážní hasiči, z obce jsme měli traktorek, firma Stavo nám půjčila multikáru, já jsem jezdil i svým autem. Občas se čerpadlo ucpalo, tak jsme ho dovezli do hasičárny, tam seděl jeden, který to rozebral, vyčistil a jelo se nanovo,“ dodává Pavel Šíma.

Po chvilce mlčení prohodí, že při pracích našli i mrtvolu. „Někde v Pekle, to je tady taková část obce, když to vymlelo půdu, tak ji to asi stáhlo – mrtvolu v pytli. Nevím, jestli zjistili, kdo to byl. Tady se objevovaly spekulace, že to byl kdosi, kdo se dávno předtím ztratil,“ doplňuje.

Tak, jako v mnoha jiných částech okresu Nový Jičín hasiči v Suchdole první dny téměř vůbec nespali. „Dneska s odstupem se divím, že s tou technikou a v těch podmínkách jsme to zvládli. Mžeme být rádi, že se tenkrát na přehradě nepřevalila voda přes hráz. Stoupalo to, jezdilo se tam každou hodinu na kontrolu. Kdyby to rublo, ty lidi v tom Pekle by to asi semlelo,“ uzavírá Pavel Šíma.

Jako zázrakem si železniční nehoda, na které měla povodeň značný podíl, nevyžádala lidské životy. Bylo 12 hodin a 37 minut, když v neděli 6. července 1997 rychlík EC 104 Sobieski jedoucí z Vídně do Varšavy najel mezi Jeseníkem nad Odrou a Suchdolem nad Odrou v téměř stokilometrové rychlosti na podemletý most, který se z velké části zřítil. Ve vzduchu visící koleje sice vlak s jedenácti vagony udržely, ale na hraně mostu ho vymrštily do vzduchu. Deset vozů vykolejilo, z toho čtyři mimo násep, jeden se převrátil do vody.

Ve vlaku jelo 230 cestujících, vesměs cizinců, řada z nich utrpěla zranění, někteří těžká, včetně poranění páteře. Pracovníci přerovského depa, kteří tenkrát nasazovali vagony zpátky na koleje, soudili, že jen díky vysoké rychlosti soupravy neskončila nehoda tragicky. „Kdyby vlak jel pomaleji, pod lokomotivou by se to prolomilo, ta by spadla do vody a strhla by s sebou další vagony. Takto za sebou zbytek vlaku přetáhla, i když vagony vyjely z kolejí a zůstaly rozházené kolem trati,“ mínil jeden z pracovníků depa.V době, kdy na místě byli redaktoři týdeníku Region, byl tam přítomen i polský strojvůdce vlaku. Byl zjevně v šoku a k nehodě se nechtěl vyjadřovat.

„Nechtě mě být. Vidíte sami co se stalo – chybí most,“ řekl jen.Nehodu přibližuje ve své publikaci o železniční trati mezi Suchdolem nad Odrou a Budišovem nad Budišovkou také František Macek, dlouholetý pracovník ČSD, bývalý přednosta železniční stanice Suchdol nad Odrou. Použil text z publikace Mosty pod vodou z roku 1997. V něm stojí, že voda se mosty v kilometrech 230,475 a 230,125 prudce valila a vytvářela víry, které nebyly pozorovatelné.

„Tak probíhal provoz na trati do 12 hodin dne 7. července 1997. Během následné hodiny došlo k náhlému sesutí a zřícení křídel, opěr a nosných konstrukcí dvou 300 metrů vzdálených sousedních mostů. Při průjezdu vlaku přes sesutý původně klenbový most v km 230,125 došlo k vykolejení několika vozů a jejich převrácení na bok na železniční násep,“ stojí mimo jiné v publikaci.Během povodní v červenci 1997 byl most zcela zničen. Místo původní šířky 7,6 metru měl otvor v patě šířku 18,5 metru a v úrovni koleje 24 metrů. Provoz v první traťové koleji byl zahájen 20. července v 17.05 hodin v maximální rychlosti 30 kilometrů za hodinu, provoz v druhé traťové koleji byl obnoven až 17. srpna, rovněž ve třicetikilometrové maximální rychlosti.