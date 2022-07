Střípky z povodní: rabovalo se ve velkém, překupníci i záhadná smrt seniorky

Pravděpodobně dva lidé zemřeli na Novojičínsku při povodni v červenci 1997. Sedmačtyřicetiletého muže ze Závišic našli bez známek života v úterý 8. července na břehu řeky Sedlnice, která Závišicemi protéká. Muže pohřešovala manželka od neděle, policistům pohřešování nahlásila v pondělí. Podle informací, které tenkrát získala redakce týdeníku Region, se muž v neděli pokoušel dostat zaplavenou cestou k příbuzným.

Od nedělního rána byl pohřešovaný také pětatřicetiletý muž z Nového Jičína. Podle Policie ČR měl ohlásit 5. července družce, že jde s kolegy z práce na oslavu na chatu do Mořkova. „Jeho spolupracovníci ho viděli naposledy na chatě v Životicích u Nového Jičína, odkud v sobotu ve třiadvacet hodin odcházel domů do Nového Jičína,“ uvedl tehdejší policejní mluvčí.

V neděli policisté přinesli družce pohřešovaného muže ukázat brýle a jízdní kolo, které pohřešovanému patřily, a které byly nalezené na břehu řeky Jičínky v Životicích u Nového Jičína. V roce 1999 soud prohlásil muže na základě žádosti jeho bývalé manželky za mrtvého.

Břetislav Grulich z Jerlochovic, místní části Fulneku, dělal v roce 1997 velitele Sboru dobrovolných hasičů Jerlochovice. Čtvrt století po povodni vzpomíná, jak v pátek 4. července začalo pršet a propršel celý následující víkend. Sedíme v obývacím pokoji v domě v Jerlochovicích a Břetislav Grulich mi ukazuje fotografie, které dal dohromady – zachycují tehdejší dění v Jerlochovicích a ve Stachovicích, další fulnecké místní části.

„Tady jsou záběry na Husí potok. Tam nám málem uplaval hasičský trambus. Tím fekálním vozem jsme ho museli vytahovat ven, museli jsme ho museli zapřít a držet, protože se pod ním propadl břeh Husího potoka,“ říká Břetislav Grulich a dodává, že vůbec první zásah hasičů tenkrát byl v rodinném domě u Šuláků, který voda zatopila jako první.

V sobotu nás fulnečtí hasiči požádali, abychom jeli evakuovat pionýrský tábor na Nadějov u Lukavce, kde je ohrožoval potok. Děcka se stěhovaly do hasičské zbrojnice, kde jsme je ubytovávali, pak už jsme pomáhali jenom tady v Jerlochovicích. Posílili nás stachovičtí hasiči - u nich sice padaly baráky, což byla tragedie, ale v dědině moc vody nebylo. Většinou zasahovali u nás na kempu, který byl hodně zasažený,“ pokračuje Břetislav Grulich.

Připomíná, že nejvíce problémů nadělal Husí potok. „Mám zahradu za hasičskou zbrojnicí, tam je břeh vysoký asi čtyři metry a my jsme měli na té zahradě okolo jednoho metru vody,“ přibližuje situaci Břetislav Grulich a dodává, že nejhorší situace byla ze soboty na neděli. „V úterý a ve středu už to šlo dolů. To jsme likvidovali následky – čistily se studny, ze sklepů se vytahovala voda, stěhoval se zničený nábytek z baráků, do toho chodila komise z úřadu a nějak to mapovala.

Byli jsme rozdělení na tři skupiny, měli jsme jenom jedno auto, tak jsme vzali dvoukoláky, na jednom byla přenosná stříkačka PS-8, na druhém PS-12 na pumpování vody a jedno auto,“ doplňuje bývaly velitel jerlochovických hasičů.

Dramatická situace podle něj nastala v pondělí, kdy zjistili, že se rodiče nedostanou do školky pro děti. „Tak jsme celou školku přesunuli do jiného místa ve vesnici, kde nebylo tolik vody. U jedné rodiny se ty děti soustředily a městský úřad hlásil, ať si je rodiče vyzvedávají tam. Chodilo se přes most a někteří lidé, když viděli, jak jim mezi nohama protéká voda, tak se roztřepali. Tak jsme pak rodiče nechali stát u cesty a děcka jsme jim tam převáděli sami, protože jsme měli strach, že to někoho strhne do vody. Nějakou lezeckou techniku, že bychom se k něčemu uvázali, jsme tenkrát neměli,“ poznamenává Břetislav Grulich.

Hasiči tenkrát byli bez spojení, navíc plno věcí nefungovalo. Proto každé ráno v 8 hodin byla na městském úřadě ve Fulneku porada, kde se scházela povodňová komise, všichni velitelé hasičských sborů a ti, co by nějak mohli pomoci – rozdělily se úkoly a šlo se dělat. „Týden v kuse se jelo – v sobotu a neděli to bylo živelné, od pondělka už jsme tomu dali nějaký řád. Udělaly se dvě směny, které se střídaly po dvanácti hodinách. Takže jsme to nějak zvládli,“ uzavírá Břetislav Grulich.