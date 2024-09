Dvaasedmdesátiletému Ervínu Václavkovi se před pár dny okamžitě znovu živě vrátilo ráno z pondělí 7. července 1997. „Po třech dnech nepřetržitých lijáků stojím na střeše našeho jen dva roky opraveného domku, nade mnou visí evakuační vrtulník. Dole nám ničí místnosti řeka, mávám žlutou pláštěnkou nahoru. Stroj za dvě tři minuty odlétá a už se neobjeví. Myslel jsem, že se utopíme. Naštěstí jsme přežili,“ vypráví muž.

Když jsem se po povodních ptal, co to mělo znamenat, proč je nezachránili, zjistil, že prostě zvolil špatnou barvu. „Řekli nám, že jsem měl mávat bílým hadrem,“ vzpomíná na okamžiky mezi životem a smrtí majitel domku na konci Chomýže.

Dál už není nic. Václavkovi totiž bydlí v jednom z šesti obydlí na ostrůvku, jejich zahradní ploty tvoří hranici s Polskem. K poslední slezské výspě na české straně vede jediná příjezdová cesta přes most. Tady je skutečný konec České republiky.

„Pro místní úřady zároveň asi i konec světa,“ hořce krčí rameny Ervín.

Ostrované zůstali napospas Opavici

Krnovská radnice i záchranáři je prý i nyní, při zářijových povodních, podobně jako před 27 lety, nechali ve štychu.

„Ano, celý Krnov je zle poškozený, mají svoje starosti dole ve městě. Na nás si každopádně zase nikdo ani nevzpomněl,“ dodává.

Voda v Opavici začala stoupat minulý pátek. „V sobotu se dostala na hranici roku sedmadevadesát, to jsme věděli, že bude hodně zle. V neděli už nebylo vidět ani zábradlí na mostě. Živel bral všechno s sebou a vtrhl nám do domu,“ líčí Ervín katastrofu týden po kulminaci řeky.

Během půl hodiny prosákla zpěněná Opavice mezi deskami podlahy obýváku a za moment měli Václavkovi v přízemí přes třicet čísel vody.

Utéci z domu nestihli. „Evakuovat jsme se chtěli. Voda se ale přivalila vmžiku, najednou byla nad zábradlím mostu. Nešlo to. V takovém proudu to bylo o život. Syn nám volal dopředu pomoc, dovolal se do evakuačního centra. Oni mu řekli, že to budou řešit. A dodneška se nikdo neobjevil,“ říká smutně manžel.



Ještě že Němci postavili základy fortelně

Při jeho vyprávění se z kuchyně domku náhle ozvou ohlušující rány. Trhneme sebou. To však jen syn, švagr a zeť Ervína Václavka začali kladivy rozebírat podlahu. Vytrhávají a páčí prkno po prkně.

„Tohle je doslova plovoucí podlaha,“ odlehčuje tísnivou atmosféru zmaru černý humor jednoho z pracantů. V rohu velkého obýváku praská oheň v kamnech. Václavkovi se snažili a dodnes všemi silami snaží své stavení vysoušet.

Rodině z Chomýže u Krnova nikdo nepomohl před 27 lety, ani teď | Video: se svolením rodiny Václavkovy

„Základy našeho domu jsou ještě po Němcích. Musím je pochválit, jak festovně je postavili. Díky nim se nezřítil a přežili jsme,“ ukazuje muž na obrovský kráter, který vymlela voda před domem. Zdá se, že statika není poškozena a nebude tedy muset přijet demoliční četa.

Václavkovi se snaží vrátit dům do alespoň trochu obyvatelného stavu. Den co den dřou od rána do večera. V den, kdy je navštívil reportér Deníku, poprvé od povodně spali doma. „Do té doby jsme jezdili nocovat k synovi. Přes den jsme uklízeli, vynášeli zničené věci. Nešla elektřina, voda, nic. Naštěstí máme hodné děti,“ poznamenává manželka Helena Václavková.

Kritické prý byly hlavně první tři dny po vyplavení. Nebyla elektřina, a k tomu po povodni paradoxně nebyla voda – jen užitková. Pitnou si manželé přivezli od syna v kanystrech. „Začínáme to ale zvládat. I ty stresy trošku přešly,“ neztrácí naději otec rodiny.

Zanesené koryto, údržbáři v multikáře, hasiči na útěku a starosta nikde

Myšlenky na velkou vodu ovšem manželům nedají ve skutečnosti moc spát. „Tekla zprava zleva. Různě se tu točila. Házelo to sem kmeny a klády,“ vypráví Ervín. Zaplavení celého ostrůvku na konci České republiky přitom zásadně pomohly naplaveniny. Ty se zadrhly o most a vytvořily jakousi přehradní hráz, která poslala Opavici přímo do domků na ostrůvku.

Ke katastrofě takových rozměrů na horním konci Chomýže přitom podle Václavkových i jejich sousedů nemuselo dojít. „V létě jsme žádali Povodí Odry, aby už po letech konečně vyčistilo zanesené a zarostlé koryto říčky. Marně. Nikdo nepřijel,“ povídá muž.

Korunu všemu nasadili údržbáři. Obyvatelé je při pohledu na stoupající řeku a předpověď počasí žádali, ať rozeberou most, který právě kvůli zkušenostem z povodní roku 1997 drží na čtyřech velkých šroubech - tedy tak, aby se dal v případě nebezpečí rychle zvednout, nebo dočasně demontovat a položit stranou.

„Přijeli dva z technických služeb, seděli snad dvě hodiny v multikáře a zase odjeli. Pak přijeli hasiči, ale už bylo pozdě. Stihli uřezat kousek zábradlí a pak ujeli pryč s tím, že je to už prý příliš nebezpečné,“ líčí situaci Ervín.

Během vyprávění se k vyplavenému osadníkovi stavují dva sousedé. Když chvíli poslouchají, začnou dva chlapi souhlasně kývat hlavou. „Město reagovalo pozdě nebo vůbec. Máme pocit, že pana starostu zajímá akorát centrum Krnova. Tady nebyl od povodně z radnice nikdo. Nechali nás normálně ve štychu,“ mrzí trosečníky z ostrova.

Odstěhovat se? Myšlenky byly, ale není za co

Neuvažují tedy Václavkovi, že by se po zkušenostech z povodní před 27 lety a teď, odstěhovali? „Na rovinu. Už jsme se o tom taky bavili, manželka má z toho nervy. No, ale v našem věku, nevím. To už nepůjde. Mám dvaasedmdesát a Helenka je jen o dva roky mladší,“ kýve Ervín na manželku.

„My jsme tady zakotvili. Pocházíme z Krnova, ale naše opravdické doma už je devětadvacet roků tady,“ dodává muž.

„Měla jsem takové chvilky, že bychom fakt odešli jinam. Ale kam? A kdo by náš dům teď po dvou povodních koupil? Nikdo. Leda blázen a ještě hluboko pod cenou. Za to bychom nikde bydlení nepořídili. Takže zůstaneme a vrhneme se do práce,“ říká Helena.

Tento týden a vlastně i celé následující měsíce budou manželé pokračovat v práci. „Uvnitř domku nám pomáhají příbuzní. Jsou zlatí. My teď uklízíme od naplavenin a bahna naši velkou zahradu. Nánosy štěrku a kamení jsou všude,“ doplňuje žena.

Václavkovi i sousedé potřebují s úklidem opravdu pomoct. Sami na to jen těžko stačí. Nemají ani kam naplaveniny a tuny bahna odvážet. Kvůli kráterům a podemletým vozovkám není z ostrova kudy. „Jde to strašně pomalu, jen nás na to málo,“ dodává Ervín Václavek s tím, že každá pomocná ruka je vítána. „Nejen u nás, ale i u všech našich sousedů,“ ukazuje na zpustošený ostrůvek trosečníků na samém konci České republiky.