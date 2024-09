Aktualizujeme

Radek Bubeníček dnes 12:36

V souvislosti s neutuchajícími dešti a silnými poryvy větru jsou na Novojičínsku zatím hlášeny problémy ze Sedlnice, kde došlo k uzavření silnice vedoucí od kruhového objezdu ze směru od Mošnova do obce, ze směru od Studénky směrem do Sedlnice a ze směru od obce Bartošovice. Úsek je zatopený vodou do výšky zhruba 30 centimetrů. V Žilině u Nového Jičína hasiči zachránili dvě osoby z korby zaplaveného automobilu. Ve Staré Vsi u Bílovce težká vyprošťovací technika vytáhla z vody lávku, která bránila průtoku vody.