Hodně akcí dobíhá, dlouhodobě chystáme náměstí. Nejdříve jsme čekali na vodovody a kanalizace, až to tady všechno opraví. To ještě byly dotační tituly, které teď nejsou. Pak jsme zase museli řešit dešťovku. Tak jsme naprojektovali dešťovku - tu máme hotovou. V současné době se staví kuželna, což je investice celkově za 27 milionů korun. V objektu bude kuželna se čtyřmi dráhami, aby kuželkáři mohli hrát soutěž, zázemí tam budou mít také stolní tenisté, kteří tak budou moci pořádat turnaje. A bude tam i něco čistě pro veřejnost, badminton a nějaký prostor pro věci, které by se daly dělat v menším. Další velkou investicí, která je v běhu, je přestavba bývalé restaurace obchodního domu na poštu. Je to investice za dvanáct milionů korun, letos někdy v květnu se to bude otvírat. Má to být čtvrtá pošta z nejmodernějších pošt v celé České republice. Dlouhodobě plánujeme propojení Radniční ulice s Hranickou ulicí. Parkoviště nad poštou se protáhne až na Hranickou ulici, vznikne tam šedesát parkovacích míst a zjednosměrní se to s výjezdem přímo na Hranickou. Je to v centru, takže tím si hodně pomůžeme. Nutně také potřebujeme udělat v městské nemocnici výtahy, které jsou ve špatném stavu, což je investice 10 až 15 milionů korun a v nemocnici rovněž musíme udělat novou kyslíkovou stanici, ta současná už je přežitá. Jinak se hodí poznamenat, že v prosinci vznikly v Odrách technické služby - od společnosti SLUMEKO jsme odkoupili pracovníky a použitelnou techniku.

Jak to ve městě vypadá s bytovou a individuální výstavbou? Jsou ve městě podmínky pro stavbu rodinných domů?

Už jsme byli nachystaní zasíťovávat pozemky v Nábřežní ulici, kde má vzniknout místo pro šestadvacet nových domů, Povodí Odry si vymínilo, že je to záplavová oblast a tak musíme zpracovat regulační plán. Předpokládáme, že na podzim to bude hotové, a můžeme začít. Jednali jsme s ČEZem, s plynaři, s SmVaKem, u nich nemáme problém. Zároveň podporujeme firmu Mateiciuc, která plánuje výstavbu rodinných domů na Veselské stráni, kde se bude stavět až šedesát domů v návaznosti na obchodní centrum, které tam má vzniknout - nějaký retail, čili další obchůdky související se stavbou Lidlu. K individuální rodinné výstavbě se dá do budoucna využít také bývalý ovocný sad na konci Oder ve směru na Loučky. V případě bytové výstavby, máme zpracované studie. V místě bývalého kina bude bytový dům, na ním, z Komenského ulice, by měla stát šestibytovka, na které si chceme vyzkoušet, jak to vlastně budeme dělat - protože stát podporuje sociální byty a a my potřebujeme startovací byty. A další bytový dům nebo dům se startovacími byty chceme na Dělnické ulici, kde je dnes nezastavěná proluka. Za domem by bylo parkoviště. Letos také dokončíme projekt na nástavbu s osmi moderními byty, včetně výtahu, na Nadační ulici.

Když se ohlédnete za dosavadním volebním obdobím, je nějaká investiční akce, které byste chtěl vyzdvihnout nad ostatní?

Těžko vyzdvihnout jednu akci. Stavěli jsme novou hasičskou zbrojnici, začali jsme stavět kuželnu, dělala se revitalizace Sídliště Míru, to jsou investiční akce nad dvacet milionů korun. Z menších akcí to byly rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyních v nemocnici a v Komenského škole, přes 20 milionů korun jsme investovali do komunikací a chodníků a to i v místních částech. Ještě musíme dotáhnout vodovod v Tošovicích, kde je špatná situace, a čeká nás ještě Dobešov a budeme mít zásobování vodou Oder a místních částí hotovo. A rád bych ještě zmínil Flascharův důl. Ten sice nebyl tak vysokou investicí, ale zase měl velmi náročné technické provedení. Je součástí projektu Krajina břidlice, což je poměrně významný krok ke zlepšení podmínek pro turistiku. Máme muzeum břidlice v Budišově, ve Vítkově připravují speciální projekt o břidlici s interaktivním promítáním a Krajina břidlice se rozrůstá o Zlatníky na Opavsku a Břidličnou na Olomoucku. S tím souvisí rozvoj cykloturistiky. Chceme kolem rybníků navázat na cyklostezky s Bělotínem a Jeseníkem nad Odrou. Vzniká tady také stezka rozhleden ve spolupráci s Polskem.

Potýká nebo potýkalo se město při realizaci některých akcí s většími obtížemi?

Měli jsme problémy s Flascharovým dolem. Často jsme jezdili do Prahy kvůli technickému řešení. Potřebovali jsme vyřešit jednu komoru kvůli bezpečnosti. Důl je živá stavba a po technické stránce se to musí dozorovat, hlídat a případně hned řešit. V současné době je tam zpřístupněno tak 25 procent, uvažujeme, že bychom ještě tak 25 procent zpřístupnili, ale to už nebude pro běžné turisty. Bude fyzicky i psychicky náročné.

Je něco, co vám v Odrách chybí? Co byste chtěl, aby ve městě bylo?

Mrzí mě, že jako jedno z posledních ORP nemáme zajištěnou bezbariérovost úřadu. S tím souvisí mnoho věcí. Na Radniční ulici jsme chtěli udělat správní budovu, kde by byly odbor dopravy, správní odbor, stavební úřad, bylo by to s výtahem. Jenže dotace na to určené se zastavily a na jiné bychom sice dosáhli, ale nestihli bychom to časově. Situace třeba tady v radnici je špatná. Například do obřadní síně se musí tělesně postižený člověk vynést. Tady už to řešíme, máme vyprojektovaný výtah. Problémem je také informační centrum, které rovněž řešíme. A další věcí, kterou bych chtěl, je vytěsnění kamionové dopravy z města. Kamiony nám jezdí přes náměstí a je to neúnosné. Problém je v tom, že to je stále silnice I. třídy. Až to bude silnice II. třídy, která bude pod správou města, pak můžeme začít jednat. Máme dohodou s Fulnekem, že bychom kamiony mohli pustit z Jakubčovic nad Odrou přímo přes Fulnek. Pomůžeme jim postavit nějaké bezbariérové protihlukové a protiprachové bariéry a bylo by to vyřešeno.