FOTOGALERIE/ Deník pravidelně ve svém středečním tištěném vydání věnuje celou stranu mateřským školám v regionu.

MŠ Hladké Životice. | Foto: Deník

Ještě nedávno byste naši mateřskou školu snadno přehlédli. Ale dnes je všechno jinak. Díky barevné fasádě s veselými obrázky září do daleka a upoutá pozornost každého, kdo jde kolem. A líbí se zejména dětem, které ji navštěvují. A to nejen z Hladkých Životic, ale i blízkého okolí. V posledních letech je kapacita dvou tříd plně obsazena. Budova mateřské školy prošla v uplynulých letech rekonstrukcí, k dispozici děti mají dvě vybavené třídy, výtvarný ateliér, tělocvičnu a zejména „zahradu v přírodním stylu“, která dětem celoročně poskytuje prostor pro spontánní pohyb, pobyt na čerstvém vzduchu, relaxaci, odpočinek. Pedagogům pak slouží zejména jako zdroj vzdělávacích podnětů pro výchovně-vzdělávací práci s dětmi. Děti jsou poučeny o dodržování pravidel při využívání herních a vzdělávacích prvků, dodržování bezpečnosti, o vzájemném soužití a chování v přírodě, aktivně se také zapojují do péče o zahradu drobné úklidové práce, hrabání trávy, listí apod.)