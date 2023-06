Festivalová sezona letos bude našlapaná. Podívejte se, jaké akce se chystají na Novojičínsku. Vybrali jsme také TOP 5 nej letních hudebních festivalů, které se letos uskuteční v Moravskoslezském kraji. Bude to jízda!

Ilustrační foto. Hudební festival Colours of Ostrava 2019 v Dolní oblasti Vítkovice, 18. července 2019 v Ostravě. Na snímku Kryštof. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zcela nový festival nového typu se uskuteční 1. července v areálu Horeček na katastru Trojanovic a Frenštátu pod Radhoštěm. Jmenuje se Kontakt Fest a jeho moto je Festival živých míst a osobností.

„Chtěli bychom trochu kultivovat veřejný prostor a naplnit krásné místo kvalitním obsahem,“ takto vysvětluje důvod vzniku nového festivalu s názvem Kontakt Fest jeden z jeho zakladatelů Marian Žárský.

S pořádáním nebo spolupořádáním akcí má dlouholeté zkušenosti, stál také u zrodu Horečky festu, který v posledních letech navštěvovalo kolem tří až čtyř tisíc lidí. Loňský ročník, který už se konal bez něj, a přišlo okolo šesti stovek návštěvníků, byl pro Horečky fest posledním.

„Poté, co Horečky Fest skončil, volali mi známí, jestli bychom nechtěli přijít s nějakým svým festivalem. Zpočátku se mi do toho moc nechtělo, ale když jsem nad tím přemýšlel ten rok, kdy jsme vlastně nemohli organizovat Horečky fest, tak jsme měli čas objet si festivaly a vidět, jak na tom festivalová scéna je. Zjistili jsme že na většině festivalů nám některé věci chybí,“ říká Marian Žárský.

Festival s přidanou hodnotou

Se Zbyňkem Gerlichem, s nímž stál také na počátku Horečky festu, si řekli že pokud do něčeho půjdou, tak ať to má nějakou nějakou přidanou hodnotu. „Spojili jsme se s lidmi, kteří nám dříve pomáhali, i se starostou Trojanovic, protože se to trochu točí i kolem projektu Cérka, díky kterému jsme se mohli setkat s mnoha zajímavými lidmi. Napadlo nás, že festival přece nemusí být jenom o hudbě, ale že by mohl být o životním stylu,“ pokračuje Marian Žárský

Po krátké odmlce začíná Marian Žárský vypočítávat. „Musí tam být kvalitní hudba, chtěli jsme kvalitní interprety s osobitou formou. Takže tam budou například Tata Bojs, Tomáš Klus, Mucha.

K Trojanovicím, Horečkám i k Pustevnám patří architektura. Začalo to Jurkovičem, dnes to pokračuje dalšími architekty, takže tam bude i něco o tom. Starosta Trojanovic Jiří Novotný dostal nápad, aby se v rámci té akce vrátil život do dalších míst. Tak jsme se zaměřili na Pantátu, bývalý hotel, jehož majitel dal svolení na jeden den ten objekt otevřít,“ poznamenává Marian Žárský.

V Pantátovi budou vystavovat známí fotografové Libor Fojtík, jenž pochází z Frenštátu, známý fotograf Jindřich Štreit, válečná fotografka Jarmila Štuková a Michael Hanke, oceňovaný světoznámý fotograf. Atmosféru tam podkreslí hudbou dvojnásobný držitel ceny Anděl Marian Friedl. Organizátoři Kontakt Festu si dali za cíl otevřít místa, která jsou déle než dvě dekády zavřená, i proto, aby se rozvinula diskuze, co by se s těmi místy dalo dělat. Tak se před lety začínalo i s amfiteátrem na Horečkách.

Festivalová gastronomie

Dalším pilířem festivalu bude gastronomie. „Budou tam dva řemeslné pivovary, které kromě různých pivních speciálů a piv nabídnou i občerstvení, jako pivní guláš, grilované makrely a podobně. Bude tam třeba občerstvení s trhaným masem. Oslovili jsme Kovárnu Romany Marie Bílkové. Ta bude ve stodole nabízet kávu, zákusky a rakouská přírodní vína. Nezapomněli jsme na hospodu U Janíka, která bude nabízet valašské speciality, v nabídce by měly být i sushi bar nebo kvalitní vegetariánská kuchyně. Také jsme jednali s odborníkem, který s sebou přiveze rumy z různých koutů světa,“ přibližuje další nabídku Kontakt Festu Marian Žárský.

Akce se bude konat na Horečkách, zejména na území Trojanovic. Středobodem gastronomie bude scéna u restaurace Rekovice. „Prezentují se na ní tři kuchařští mistři, jsou velmi uznávaní i ve světě, ale všichni pocházejí z Frenštátu. Mezi nimi bude o gastronomii hovořit Lukáš Hejlík. V restauraci Rekovice bude takzvaná talk stage, kde budou hovořit Pavel Březina, průkopník virníkového a paramotorového létání, známý ekonom Radovan Vávra, dva architekti Romana Bílková a Kamil Mrva. Vedle v Šopě bude druhá talk stage s fotografy,“ doplňuje Marian Žárský.

Platit se nebude penězi

Kontakt Fest začne už v 10 hodin, kdy budou pro návštěvníky nachystané toasty, donuty, aby mohli posnídat. V poledne začne na hlavním pódiu první vystoupení - slam poetry, ve 14 hodin vystoupí Tomáš Klus. „Tak to půjde až do večera. Chceme, ať tam lidé vydrží celý den. Kontakt Fest svým způsobem navazuje na Horečky fest – tvoří ho ti samí lidé, ale akce je natolik jiná, že se nedá říci, že je místo Horečky festu,“ podotýká Marian Žárský.

Organizátoři upozorňují, že na Kontakt Festu se nebude platit penězi, lidé dostanou u vstupu dostanou pásek a „hodinky“, které si mohou nabít ze svého účtu. Za první nabití zaplatí poplatek 30 korun, další nabití jsou zdarma. Těmito hodinkami pak platí. „Pokud vše nevyčerpají, peníze, které jim zbyly na hodinkách, dostanou do čtrnácti dnů zpět na účet,“ dodává Marian Žárský.

Vstupenky na Kontakt Fest se prodávají v několika fázích, cena začala na 390 korunách, postupně se o stokorunu zvedá. Nyní je v předplatném 590 korun, na místě bude vstupné za 690 korun.

Další festivalové tipy z okresu:



Pivobraní Nový Jičín

KDY: 24. června, od 11 hodin

KDE: Masarykovo náměstí, Nový Jičín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Letos je to již 9. ročník festivalu zlatavého moku, který ale není jen o pivu, byť se loni vytočilo celkem 101 hektolitrů. Pivobraní v Novém Jičíně má každoročně pestrý doprovodný program a také letos se tento festival piva stane i festivalem hudebním. Od 12.30 se na pódiu postupně vystřídají kapely Šouflšou, Kapari, Hobití Noha, Status Q.CZ, HC3, Limetal, Buty, MIG 21 a vše zakončí skupina Poletíme?



Jako za Mlada 2023

KDY: 5. srpna, od 14 hodin

KDE: vodní nádrž a okolí kulturního domu, Slatina u Bílovce

ZA KOLIK: 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Akce Jako za Mlada se uskutečnila poprvé už v roce 1998, v roce 2014 měla poprvé festivalový nádech, humor a recese, které byly základem akce od počátků, se z ní však nevytratily. Letos se na hlavní scéně představí známý ostravský bavič Jiří Krhut, hudební tělesa Neminem, Banda del Caffe, Heidi & Heidiband, Neo Chess Rock & Roll Band, Pavel Cejnar se svou disko párty a chybět nebude ani show místního seskupení The C.I.P. Taneční scénu budou ovládat Michael C. Doohan, Criminal Noice a Wasted Bastard.



Vzdor Fest IX

KDY: 18. a 19. srpna

KDE: U Zrzávky, Hostašovice

ZA KOLIK: nezjištěno

PROČ PŘIJÍT: Jedná se benefiční hardcore/punk festival, jehož výtěžek půjde na potřeby Záchranné stanice v Bartošovicích. V programu vystoupí: 2 Manky Hookers & A Racist Dwarf (SK), Anti-System (UK), Bastard Instinkt, Dissekerad, Fear Of Extinction, Ježíšovi Pivo Nelej, Knotfraud, Kurvyznory, Märnø, Neřád, Rozpor (SK), Shmer (SWE), Sorrow (PL), The Owl, Trhan, Třetí Stupěň Tortuy, Unrest, Včera Bylo Pozdě. Na místě bude možnost stanování, v občerstvení má být i nabídka veganského jídla.

TOP 5 FESTIVALŮ MS KRAJE

Vybrat pětici nejlepších hudebních festivalů nebylo snadné, vždyť se v regionu každoročně konají stovky festivalů a hudebních slavností, v konečném důsledku však hudební fanoušky a návštěvníky akcí výběr příliš nepřekvapí. Festivaly v přehledu Deníku jsou seřazeny chronologicky podle termínu konání.

1. FM City Fest (23. - 24. června)

FM City Fest 2022.Zdroj: Archiv pořadatele

Do areálu textilky Slezan ve Frýdku-Místku se každý rok sjíždí jedna velká hvězda za druhou. Ačkoli jde o stále poměrně mladý festival, dokázali si organizátoři za úvodní čtyři ročníky vybudovat vynikající renomé a kvalitu festivalu neustále zvyšovat. I proto, že pořadatelem festivalu je „jeden z nich“, frontman kapely Mirai se svým týmem. „Snažím se na FM City Festu implementovat všechno, co mě po republice na festivalech baví," popsal Mirai Navrátil klíč k úspěchu. Letos se tak do podhůří Beskyd na dva dny sjede opět více než třicet špičkových interpretů a kapel, mimo jiné Doga, Horkýže Slíže, Mig 21, Xindl X, Pokáč, Tomáš Klus, Ewa Farna, Michal Hrůza, Kali či právě Mirai. Velkou show slibuje také Speak Up zóna s nejlepšími českými stand up komiky: Štěpánem Kozubem, Petrem Jablonským, Robinem Ferrem, Kristýnou Leichtovou nebo Petrem Švancarou.

2. Beats for Love (5. - 8. července)

Beats for Love 2022, závěrečná noc.Zdroj: Deník/Jiří Baran

Největší festival elektronické hudby ve střední Evropě nemůže v přehledu Deníku chybět, zvlášť když letos slaví desetileté výročí! Dolní oblast Vítkovice v Ostravě jím zahájí svou prázdninovou hudební jízdu. Oblíbený „DOV“ se loni vrátil do předcovidové návštěvnosti a organizátoři festivalu Beats for Love věří, že to letos potká i je. Napomoci tomu chtějí tím nejlepším, co elektronická taneční hudba nabízí. Do Ostravy proto pozvali jednoho z nejlepších dýdžejů posledních desetiletí z líhně talentů, Nizozemska. Přímo do Ostravy dorazí držitel ceny Grammy a král elektronické hudby Tiësto. Dorazí také jeho krajané Hardwell či kapela Blasterjaxx. Při těchto rytmech se bude otřásat v základech i samotná vysoká pec s vyhlídkou Bolt Tower.

3. Colours of Ostrava (19. - 22. července)

Hudební festival Colours of Ostrava 2022.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Přesně dva týdny po Beats se Dolní Vítkovice dočkají další hitparády a patrně nejoblíbenější akce svého druhu v České republice vůbec. A že ani zde nebude o šokující „headlinery“ nouze, je nabíledni. Zlatě Holušové a jejímu organizačnímu týmu se podařilo získat další skvělá jména. V minulosti se v Ostravě ukázali například Imagine Dragons, The Cure, The Cranberries, LP nebo Björk a letošní ročník má na to všechny předchozí opět trumfnout. S rozpočtem 200 milionů korun to ani jinak nejde. Pozvání do Ostravy z amerického Colorada přijala jedna z nejpopulárnějších kapel současnosti OneRepublic nebo třeba také britská zpěvačka Ellie Goulding a spousta dalších hvězd. Velká lákadla opět slibuje také diskuzní fórum Meltingpot. Hlavním mediálním partnerem Colours se po letech stal opět Deník.

4. Štěrkovna Open Music (27. - 29. července)

Štěrkovna Open Music u hlučínského jezera.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Než se prázdniny překulí do své druhé poloviny, namíří si to davy lidí na hlučínskou Štěrkovnu. „Domů“ se totiž po krátké přestávce vrací tamní špičkový festival Štěrkovna Open Music. Po přestávce způsobené covidem a dvěma ročníky ve „vyhnanství“ ostravského Landek Parku kvůli revitalizaci hlučínského jezera se Štěrkovna Open Music vrací ve své nejryzejší podobě. A to i s laserovými efekty na jezeře a velkými hvězdami v programu. Heslo „festival mimořádných projektů“ podpořila kapela Lucie, která bude jednou z hlavních hvězd. „Usilujeme o její vystoupení asi deset let, ale čekání nelitujeme. Festival musel pro kapelu takové velikosti dorůst. Navíc se sami ozvali, že chtějí přijet. To se poslouchalo hezky," uvedl za pořadatele David Moravec. Lucii doplní Mirai, Tata Bojs, Anna K., UDG, Pražský výběr, Pokáč, Horkýže Slíže, Adam Ďurica, Mig 21, Xindl X nebo třeba Chinaski.

5. Hrady.cz v Hradci nad Moravicí (18. - 19. srpna)

Hrady.czZdroj: Hrady.cz

Mezi osmičkou tuzemských hradů, které v létě ožijí vedle tradičních návštěvníků také těmi hudebními, se už neodmyslitelně nachází také Hradec nad Moravicí na Opavsku. Také tam pořadatelé festivalového kolotoče se zažitou značkou Hrady.cz každoročně „vozí“ ta největší lákadla z české a slovenské hudební scény. Také pro letošek sestavili opět „napráskaný“ program, posuďte sami: Kabát, Mirai, Wanastowi Vjecy, No Name, Tomáš Klus, Anna K., Kryštof, Majk Spirit či Michal Hrůza a další. Předposlední srpnový prodloužený víkend by si hudební příznivci měli vyhradit pro Hradec nad Moravicí. A komu by náhodou termín nevyhovoval, může o týden později využít totožného programu na dalším moravském hradě, Bouzově.