Kopřivnice - Po dva dny nesloužila sportovní hala Vyšší a Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kopřivnici sportu, ale prezentaci technických profesí. Hostila totiž přehlídku Řemeslo má zlaté dno.

V Kopřivnici se během tohoto týdne uskutečnil pátý ročník přehlídky technických profesí, nazvané Řemeslo má zlaté dno. Prezentační akce, na níž nechyběly názorné ukázky řemesel, byla určena především žákům osmých ročníků základních škol. Jako tradičně ji hostila kopřivnická Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště.

Prezentace, jejímž hlavním úkolem je popularizace učebních oborů, byla akcí dvoudenní. Kromě středy 11. května probíhá také dnes. Stejně jako na předchozích čtyřech ročnících, z nichž ten první nesl označení nultý, se na přehlídce představilo sedmnáct oborů ze strojírenství, stavebnictví a elektrotechniky. „Jedná se o obory, o které je v současné době na trhu práce největší zájem, ale lidí v těchto oborech vzdělaných je nedostatek,“ vysvětlil Petr Rešl, jenž je zástupcem ředitele pro střední odborné učiliště.

Na prezentaci měli žáci možnost nahlédnout do jednotlivých profesí, jak se říká, z blízka. O přiblížení studia i oboru samotného se postarali studenti kopřivnické střední školy a učiliště. „Naši studenti přítomných žákům nejen představí jednotlivé profese, ale také jim ukáží, co který obor obsahuje, co se studenti musí učit a co musí znát,“ uvedl Rešl a pokračoval: „Mimo to se návštěvníci dozví také informace o tom, jak se případně na naši školu dostat či jak mohou po jejím absolvování ve studiu pokračovat.“

Přehlídka řemesel byla, stejně jako v předchozích letech, určena převážně žákům osmých ročníků základních škol z Novojičínska. „Tato akce slouží vlastně zejména k tomu, abychom žákům osmých tříd, protože ti si za rok budou volit své budoucí povolání a budou si podávat přihlášky na střední školy, ukázali profese, o které je v dnešní době na trhu práce velký zájem,“ osvětlil hlavní myšlenku pátého ročníku přehlídky Rešl s tím, že se pořadatelé snaží příchozím představit profese zajímavým způsobem, v němž nechybí soutěže a pokusy.

K oborům, o které byl i na přehlídce největší zájem patřily ty s počítači. Zájem mladých lidí o výpočetní techniku ostatně potvrdil i sám Rešl. „Dá se říci, že mezi nejoblíbenější a nejvyhledávanější obory, co se týče naší školy, patří obory s počítači. Ty kluky táhnou nejvíce. Jedná se o mechaniky, seřizovače a programátory CNC strojů. O tento, u nás maturitní, obor je nyní ostatně na trhu práce obrovský zájem, protože nové firmy kupují nové stroje, a ty jsou všechny řízeny takto. Firmy tedy potřebují mladé a šikovné odborníky,“ prozradil Rešl a pokračoval: „Zájem je ale také o obory jako automechanik, autotronik, mechanik strojů a zařízení a další.“ Jedním dechem ale zástupce ředitele dodal, že by nebylo úplně objektivní nějaký z oborů vyzvedávat, protože všech těch sedmnáct oborů je dnes potřebných a bylo by dobře, kdyby o ně byl mezi dětmi úplně stejný zájem.

Kopřivnická prezentace řemesel se každý rok těší velkému zájmu ze stran žáků i pedagogů. Podle slov zástupce ředitele Rešla ji každoročně navštíví osm set až devět set návštěvníků, kteří jsou do Kopřivnice sváženi z celého okresu. Jak se navíc zdá, zájem a přehlídku stoupá. „Dokládá to fakt, že i školy, které se přehlídky v minulosti neúčastnily, nyní zájem mají,“ uvedl Rešl. Na závěr nezapomněl připomenout, že bez spolupráce s obcemi a firmami by přehlídku nebylo možné uskutečnit. „Bez partnerství obcí a firem by se to opravdu neobešlo,“ upozornil Rešl a dodal: „Touto cestou bych proto chtěl poděkovat nejen hlavním partnerům, tedy městu Kopřivnici a Novému Jičínu, ale také sedmadvaceti firmám, které se přihlásily a chtěly tuto akci sponzorovat. Bez nich bychom ji totiž jen velmi těžko uskutečnili.“