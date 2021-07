Premiér Andrej Babiš v úvodu krátkého setkání prohlásil, že vakcinace v České republice probíhá úspěšně. Pravděpodobně v neděli bychom podle něj měli dosáhnout hranice 10 milionů naočkovaných vakcín.

„Je pro nás velice důležité, abychom dosáhli cíle sedmdesáti procent naočkované populace a získali kolektivní imunitu. Samozřejmě máme zájem, aby se naočkovali všichni. Znovu opakujeme, že je to výhoda, svoboda a ochrana zdraví,“ řekl premiér v Ostravě.

Dříve se státní představitelé soustředili na budování velkých očkovacích center s registračním systémem. Dnes je jejich hlavním cílem očkování co nejvíce zjednodušit a přiblížit lidem. Tak aby už nemuseli čekat na termín, ale mohli být naočkováni do pár minut.

Nové očkovací místo v přízemí OC Forum Nová Karolina je otevřeno každý den od 8 do 19 hodin.



Kapacita je až 800 lidé denně a očkuje se jednorázovou vakcínou Janssen od společnosti Johnson & Johnson.

Očkovací centra bez předchozí registrace by postupně měla vzniknout ve všech krajských městech. Připravují se například v Liberci nebo v Hradci Králové.

Zapojovat by se postupně měly také mobilní očkovací týmy. Ty budou vyrážet za lidmi, pro které může být obtížnější dostat se do očkovacích center. Například kvůli velké vzdálenosti. V Moravskoslezském kraji by měly jezdit zejména do příhraničních oblastí, ve kterých je proočkovanost menší.

„Očkování je nejefektivnější způsob k tomu dostat se zpátky ke svobodě a vést normální život,“ sdělil ředitel Fakultní nemocnice Ostrava Jiří Havrlant. Právě fakultní nemocnice má provoz nového očkovacího místa na starosti. Pracovat v něm budou zdravotníci a lékaři z očkovacího centra Černá louka, kteří již mají s aplikací vakcín zkušenosti.

Aktuální epidemiologická situace v zemi stagnuje. „V úterý jsme zaznamenali 302 nakažených, což je o něco méně, než bylo ve stejný den minulý týden. V průměru se pohybujeme kolem 230 až 250 nakažených denně,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Výrazně roste počet případů s mutací delta. Ta se šíří hlavně u mladých lidí, kteří ještě nejsou naočkovaní.

Očkování je podle Vojtěcha jediným řešením, jak se připravit na rizikové období po letních prázdninách, kdy lidé začnou přijíždět zpět z dovolených a žáci se vrátí do škol. „Proto všechny prosíme, aby byli zodpovědní, dodržovali nastavená opatření a nechali se naočkovat,“ dodal.