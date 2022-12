Město Příbor dál zůstává bez starosty. Od zastupitelů jméno nepadlo

Návrh na vysílání zasedání zastupitelstva, a také pořizování videozáznamů s možností zpětného přehrání, prezentovala za skupinu „opozičních“ zastupitelů Elena Vahalíková (KDU-ČSL). Ta uvedla, že skupina zastupitelů tento návrh předkládá kvůli posílení transparentnosti a informovanosti občanů. „Myslíme si, že jde o přirozený vývoj v naší společnosti v době dostupného internetu a on line komunikací,“ řekla Elena Vahalíková a jako příklady uvedla jména několik měst na Novojičínsku, která takové přenosy dělají. „Občané, kteří se z nějakých důvodů nemohou osobně zúčastnit zasedání zastupitelstva by ho tak mohli sledovat on line, nebo by si mohli pustit ze záznamu,“ dodala Elen Vahalíková.

Přímé přenosy ze zasedání zastupitelé 14. prosince 2022 schválili.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Tajemnice městského úřadu Dagmar Vávrová k věci sdělila, že městský úřad je schopen zařídit přímý přenos ze zasedání zastupitelstva vlastními silami. „Problém je s videozáznamem. Nemám tady kameramana ani střihače, ani producenta, ani nikoho, kdo by tomu rozuměl a dokázal by to vyrobit. Takže připadá v úvahu dodavatelský způsob. Prostě to neumíme,“ konstatovala oderská tajemnice s tím, že by to stálo ročně určitě minimálně padesáti tisíc korun. Nato dodala, že na setkání tajemníků měst Moravskoslezského kraje zhruba před třemi měsíci zazněly dotazy na pořizování záznamů ze zasedání zastupitelstva. „Většina těch odpovědí byla záporná s tím, že nepořizují a nehodlají pořizovat, jednak z důvodu náročnosti a také kvůli ochraně osobních údajů,“ podotkla Dagmar Vávrová.

Na to reagoval zastupitel Denis Dimitrov (Rozumně a srdcem za Odry). „Pokud tady není nikdo schopen zajistit ten záznam, tak já osobně jsem schopen to zajistit, vystříhat, anonymizovat a poskytnout k odvysílání,“ uvedl Denis Dimitrov. Elena Vahalíková k tomu dodala, že když návrh předkládali, nenapadlo je, že by zpracování záznamu město mělo objednávat. Vycházím z toho, že mám informace, že zaměstnanec městského úřadu dělal tuto činnost například ve městě Fulnek, takže nerozumím tomu, že nemáme schopné lidi, kteří by to dokázali udělat,“ zdůraznila Elena Vahalíková. Diskuze kolem pořizování a odvysílání záznamů ze zasedání zastupitelstva nakonec dospěla do bodu, kdy se zastupitelé dohodli, že toto vyřeší na prvním lednovém zasedání. Vysílání on line videopřenosu ze zasedání schválilo všech 19 zastupitelů.