Vše se odehrálo v pondělí 16. listopadu. Oběť přepadení mířila do Gregorovy ulice do práce.

„Byla jsem v obchodě ve Sportovní ulici, tam jsem ale nakonec vůbec nevyndala z tašky peněženku. Zboží, pro které jsem šla, totiž ještě nedovezli. Netuším, jestli mě už v tu chvíli někdo sledoval nebo ne, ničeho jsem si nevšimla,“ uvádí žena, která si nepřeje zveřejnění svého jména.

Dodává, že když vyšla z obchodu, šla ke Gregorově ulici. „V průchodu mezi domy ze Sportovní do Gregorovy ulice mě zezadu udeřil do pravé ruky mladík v šedé mikině, vytrhl mi kabelku a utíkal směrem k Palackého ulici. Samozřejmě se hned otočil tak, že jsem mu neviděla do obličeje,“ pokračuje žena.

Mladík mohl být, podle jejího odhadu, ve věku mezi 17 až 19 roky, měl šedou mikinu s tmavým nápisem na prsou a s modrou kapucí, na nohou měl tmavé kalhoty. Kabelka byla nápadně žluté barvy o velikosti formátu A4.

Žena nahmatala mobilní telefon v kapse a ihned volala tísňovou linku 158. Policie přijela na místo, jenže mladík mezitím utekl. „V okolí nebylo ani živáčka, aby ho někdo zastavil. Možná, že si ho ale někdo v té Palackého ulici všiml,“ poznamenává s tím, že musela pospíchat do práce. Její známí v okolí místa až k místní části Loučka prohledávali popelnice, zda zloděj kabelku někde neodhodil. Nenašli ale nic.

„Jen u stadionu, jak je skákací rampa, našli černou zachovalou prázdnou tašku, takže není vyloučené, že vzal těch tašek více a vyhazuje je. Klíče a mobil jsem měla naštěstí v kapse bundy, ale měla jsem v té mojí kabelce plno písemností, peněženku a doklady,“ doplňuje přepadená s prosbou, aby pokud si někdo v pondělí 16. listopadu všiml mladíka oblečeného podle výše uvedeného popisu, který zřejmě spěchal a měl u sebe nápadně žlutou kabelku, aby se přihlásil na novojičínském obvodním oddělení Policie České republiky, případně se ozval na bezplatnou linku tísňového volání na čísle 158.