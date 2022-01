„Pomůže to zejména Bohumínu, kde bylo v některých částech „zablokováno“ poměrně rozsáhlé území, na kterém byla významně ztížena stavební činnost a využívání pozemků k jiným účelům,“ uvedl Petr Kajnar, krajský radní pro územní plánování.

Dodal, že Správa železnic v té souvislosti požádala Moravskoslezský kraj o aktualizaci zásad územního rozvoje v této oblasti a uvolnění této územní rezervy.

Rozhodnutí o vypracování dokumentace pro změny v územních plánech a následné vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí schválili zastupitelé kraje ještě před koncem loňského roku.

„Nyní bude nutné nechat vypracovat studii, která vyhodnotí vliv na ochranu a celistvost evropsky významných lokalit nebo ptačích oblastí. Obě z navrhovaný tras železnice vedou přes chráněné území soustavy Natura 2000,“ říká náměstek moravskoslezského hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Radost v Bohumíně i Věřňovicích

Posun v záležitostí vytyčování trasy budoucí vysokorychlostní železnice vítají zejména v Bohumíně, kde byla pro výstavbu vysokorychlostní trati zablokována velká část území v severní části katastru města.

„Jsem rád, že konečně došlo k redukci variant. Ty zbývající jsou již pro Bohumín i sousední Dolní Lutyni přijatelné, neohrozí náš nově vzniklý lesopark Na Panském,“ uvedl před časem pro Deník starosta.

Bohumín v návaznosti na kroky Správy železnic a kraje ještě před koncem roku vzal zpět kasační stížnost, kterou podal na postup Moravskoslezského kraje, kvůli tomu že do Zásad územního rozvoje MSK postupně nechal zanést oněch pět varianty trasy železnice a blokoval tím zbytečně obrovské území.

Podél dálnice, anebo přes Bezdínek

Obě finálové varianty VRT (vysokorychlostní trasa) každopádně opouštějí území České republiky na katastru Dolní Lutyně, potažmo její části Věřňovice. Jedna trasa je vedena podél současné dálnice D1 a druhá se z Bohumína odklání k Věřňovicím, k lokalitě Bezdínek a odtud pak přímo k polskou hranici, kterou tvoří řeka Olše.

„Jsme rádi, že se česká a polská strana domluvily. Ovšem než uzávěra podél zamítnutých tras ´vypadne´ z plánů Zásad územního rozvoje kraje, potrvá to ještě toky,“ řekl starosta Dolní Lutyně Pavel Buzek a dodal, že na území Věřňovic ani jedna z variant, které jsou ještě ve hře, neohrožují žádné nemovitosti. Jiná, již zamítnutá trasa měla česko-polskou hranici překračovat z Petrovicích u Karviné.

Vícha: Tak rychle to nepůjde

Připravovaná vysokorychlostní trať mezi Berlínem a Vídní, která by měla vést přes Prahu, a také nová vysokorychlostní trať mezi Brnem a Ostravou budou součástí hlavní sítě transevropských dopravních sítí TEN-T. Cesta z Brna do Ostravy rychlovlakem by se tak měla zkrátit na méně než 50 minut.

Jak na svých webových stránkách oznámila Správa železnic, Česko tak bude moci na jejich přípravu a stavbu čerpat peníze z evropských fondů. První úseky v Česku by se měly začít stavět v roce 2025.

Hlavními body na moravské severojižní trase budou Brno, Přerov a Ostrava-Svinov, kde by měly rychlovlaky stavět. Podle vizualizace zveřejněné Správou železnic má nová trať od Ostravy vést podél té stávající a současné bohumínské nádraží „podjet“ tunelem. „No, bude to zajímavé. Všichni máme zkušenosti s přípravou liniových staveb v Česku, takže si nemyslím, že se začne stavět tak brzy. Podle mně je to otázka vzdálenější budoucnosti,“ říká starosta Bohumína Petr Vícha.