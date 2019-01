Kopřivnice – Milovníci saunování si v Kopřivnici přijdou na své. Vyhřát se můžou v sauně, infrasauně či sauně finské.

Ilustrační foto | Foto: Internet

Saunování má zvyšovat odolnost proti běžným infekcím horních cest dýchacích, povzbuzuje a vylaďuje nervové i hormonální funkce organismu a pomáhá tělu zbavovat se při intenzivním pocení ve zvýšené míře zplodin látkové přeměny.

V Kopřivnici mohou lidé za saunou vyrazit třeba na krytý bazén. „Nabízíme suchou saunu a páru, kde se může návštěvník po koupání v bazénu ohřát, pokud je mu zima,“ vyjmenoval možnosti Krytého bazénu Kopřivnice jeho pracovník Roman Kuliha. Lidé přitom můžou využít saunu určenou zvlášť pro muže, ženy, ale i společnou. Kopřivnický bazén nabízí dokonce i saunování pro rodiče s dětmi. „Většinou chodívají do sauny muži, potom ženy. Ve společné sauně však bývá sedmdesát procent mužů, a pouze třicet procent žen, ty se totiž více stydí,“ uvedl Kuliha.

Návštěvnost na podzim stoupá

V kopřivnickém bazénu mohou lidé při saunování využít ochlazovací bazének, avšak v zimě mohou využít i přirozené zimy, kdy se dá vyjít na venkovní prostranství. Právě v zimě je pak podle Kulihy návštěvnost největší. „Saunu máme otevřenou od podzimu do jara. Na podzim začíná návštěvnost stoupat, v zimě je největší a na jaře to zase klesá,“ nastínil s tím, že člověk, který si saunování jednou oblíbí, bude zařízení navštěvovat, ať už má do kapsy hlouběji či je při penězích.

Za saunováním mohou lidé v Kopřivnici vyrazit i do zařízení Sport & Relaxace Birijus, které sídlí v hotelu Tatra. „Nabízíme klasickou saunu a infrasaunu. Sauna je pak asi pro osm osob,“ informoval Jiří Brus, provozovatel zařízení Birijus. Také zde se mohou lidé po saunování ochladit v bazénku.

V pondělí, pátek a neděli mohou lidé do sauny zavítat od 17 do 22 hodin. Ve středu je pak zde sauna připravena pouze pro ženy a to od 16 do 22 hodin.

