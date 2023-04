Velkým staveništěm je v současné době areál Domova Duha mezi Bezručovou a Máchovou ulicí v Novém Jičíně. Rekonstrukci, která začala loni 5. prosince, komplikuje nečekaný problém.

Přestavba Domova Duha v Máchově ulici v Novém Jičíně - 3. dubna 2023. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jiří Navrátil pro Deník uvedl, že když stavební firma odkryla stropy, ukázalo se, že jsou ve velmi špatném stavu. „Na stropech byl nabitý rákos, jak se to kdysi dělávalo. Železobetonová konstrukce pod ním byla prohnutá,“ konstatoval Jiří Navrátil.

Stropy jsou v havarijním stavu a statik nyní posuzuje, jak by se daly opravit. „Navrhne změnu projektu. To přinese oddálení termínu dokončení stavby. Počítáme, že se protáhne o dva až tři měsíce,“ odhadl Jiří Navrátil s tím, že ostatní práce, jako je například výstavba spojovacího krčku mezi budovami v ulicích Bezručova a Máchova, pokračují podle plánu.

Změnu projektu musí investor, kterým je Moravskoslezský kraj, promítnout také do nákladů. „Je zřejmé, že k nějakému navýšení nákladů dojde. Je to situace, která se nedala předpokládat, takže zkusíme oslovit ministerstvo, jestli by nám v tom nevyšlo vstříc,“ dodal náměstek hejtmana.

Přestavba Domova Duha v Máchově ulici měla původně stát asi 211 milionů korun. Spojovací krček bude do tří pater, objekt získá pochůznou střechu a kapacita domova se zvýší o 32 míst. Jednačtyřicet klientů, kteří museli kvůli rekonstrukci domov opustit, je dočasně ubytováno na internátě Gymnázia a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm. Na Vánoce se měli vrátit do nového.