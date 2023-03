Vůbec prvním městem na Novojičínsku, které Miloš Zeman v roli prezidenta navštívil, byla Kopřivnice. Cílem Zemana byla 3. října 2013 nejprve automobilka Tatra Trucks.„Chystáme se do Izraele, a to nikoliv na turistickou vyjížďku, ale kvůli získání zakázek pro vaši firmu. Už při své návštěvě Polska jsem loboval za to, aby tamní armáda nakoupila osm set tatrovek. Slibuji vám, že to budu dělat nadále a snažit se o to, aby se Tatrovka, společně s dalšími českými podniky, stala dodavatelem také české armády,“ nechal se tehdy slyšet Miloš Zeman.

Někteří mu fandili, jiní se přišli podívat jen ze zvědavosti: „Nikdy jsem žádného prezidenta neviděla naživo, tak když mám tu možnost, přišla jsem se podívat. Že by nám ale nějak zásadně pomohl, tomu už moc nevěřím,“ svěřila se jedna z letitých zaměstnankyň.

Z automobilky se Miloš Zeman přesunul do centra města na setkání s občany a zástupci radnice. Poté, co se pozdravil se starostou Kopřivnice Josefem Jalůvkou, promluvil k obyvatelům. Vyzval je, aby nevěšeli hlavu, že se bude jejich kdysi slavnému podniku snažit ze všech sil pomoci. „Věřím, že se zde nevyrábí šunty, a proto má podnik možnost zvednout se ze dna. Ale chce to čas, staré vedení, které Tatru řídilo pomocí emailů a rozprodalo, co se dalo, je pryč. Dejme šanci vedení novému," přesvědčoval prezident zpola zaplněnou pěší zónu.

Ve Fulneku vítala prezidenta princezna

Zhruba po roce, v listopadu 2014, se Miloš Zeman do Kopřivnice vrátil. Jeho prvním cílem byla opět Tatra Trucks. „Stal jsem se neplaceným velvyslancem Tatry. Tato automobilka je něco jako rodinné stříbro, které je nutné opečovávat," nechal se slyšet Miloš Zeman.

Po diskuzi se zaměstnanci se prezidentská kolona vypravila do centra města. Krátký prezidentův projev ocenily stovky lidí potleskem, mezi nimi se ale objevili i Zemanovi odpůrci.

Jednoho z oponentů, jehož projev byl hodnocen „přes čáru“, ochranka zhruba v polovině živé diskuze odvedla a předala ho přítomným policistům, kteří jej z pěší zóny vzápětí odvezli.

Z Kopřivnice Miloš Zeman zamířil do Fulneku. Podle místních byl také vůbec prvním prezidentem, který se ve Fulneku objevil. Netradičně ho přivítala princezna Terezka, dětský symbol Fulneku, který v tom roce ztvárnila jedenáctiletá Marie Bělušková. Na fulneckém náměstí před radnicí se Miloš Zeman prezentoval zejména bonmoty a vtipy. Mnoho přítomných ho často ocenilo potleskem.

Padl i dotaz na kancléřovu prověrku

Další návštěva, která se udála 25. září 2015, se tentokrát netýkala měst. Miloš Zeman zamířil do Šenova u Nového Jičína a do Kunína. V Šenově u Nového Jičína prezident po poledni přijel do vojenského opravárenského závodu VOP CZ, kde se setkal se zástupci podniku i obce.

Potom se vydal na besedu se zaměstnanci. Ti mnoho dotazů neměli, a tak se na závěr zeptal ředitel VOP CZ Marek Špok, kdy je prezident zase navštíví. „Až bude naše hranice dobře obšancována vašimi kvalitními výrobky,“ odvětil Miloš Zeman, jenž pak od Marka Špoka převzal netypický popelník vyrobený z motorového pístu tanku T-72.

Z Šenova u Nového Jičína se Miloš Zeman přesunul na zámek do Kunína, kde měl tiskovou konferenci na závěr své návštěvy Moravskoslezského kraje. Padla i otázka týkající se bezpečnostní prověrky kancléře Vratislava Mynáře. Prezident uvedl, že pokud Národní bezpečnostní úřad neudělil hradnímu kancléři Vratislavu Mynářovi prověrku na stupeň přísně tajné, očekává prezident Miloš Zeman, že se Mynář proti rozhodnutí odvolá. Když odvolání nedopadne dobře, kancléře odvolá.

Prezidenta vítaly vlajky Tibetu

Počátkem listopadu 2016 přijel prezident Miloš Zeman do Frenštátu pod Radhoštěm. Beskydské město se stalo dějištěm největších protestů při třídenní návštěvě Miloše Zemana v Moravskoslezském kraji. Vlajky Tibetu visely nejméně na čtyřech domech na náměstí a objevily se také v rukou řady nespokojených lidí. „Přijde mi od prezidenta už nedůstojné, jak podlézá Číně," vysvětloval svou přítomnost Pavel Knebl z Tiché.

Miloš Zeman ve své řeči mimo jiné naznačil, že po Jiřím Raškovi by se mohl dočkat státního vyznamenání další občan městečka zpod Radhoště. „Byl jsem rád, že při návštěvě na radnici jsem mimo jiné mohl pozdravit svého přítele Karla Lopraise, kterému se říká Messieur Dakar, protože šestkrát Dakar vyhrál," řekl Miloš Zeman.

Poté vyjádřil k bývalému jezdci Tatry Kopřivnice svůj obdiv: „Kdo to má!? Kdo tohle dokázal? A tak jsem cosi naznačil, ale to slyšeli jenom zastupitelé, protože, jak říká Jára Cimrman v jedné ze svých her: My nesmíme ani naznačovat. Alespoň do příštího osmadvacátého října," dokončil myšlenku Miloš Zeman, jenž si z Frenštátu pod Radhoštěm odvezl obraz beskydské krajiny.

Objevily se červené karty

Poslední výjezd Miloše Zemana na Novojičínsko byl krátce před blížícími se volbami do poslanecké sněmovny. V úterý 5. září 2017 se prezident zastavil ve Studénce, kde ho přivítalo mnoho příznivců, ale také několik odpůrců. Jeden z nich nesl transparent s citátem T. G. Masaryka „Budoucnost patří střízlivým“.

V diskuzi zazněl také dotaz týkající omilostněného Jiřího Kajínka. „Ve svém prvním zvolení jste říkal, že budete udělovat milost pouze ve výjimečných případech z humanitárních důvodů. A to si myslím pan Kajínek zrovna nebyl. Proč tedy k tomu došlo?,“ zeptal se jeden z účastníků setkání. Miloš Zeman zareagoval slovy, že si Jiří Kajínek odseděl ve vězení už třiadvacet let.

„Ale není to zdaleka jediný argument. Při posuzování jeho případu byly přinejmenším pochybnosti o korektnosti postupu jak soudu, tak policie,“ řekl prezident Zeman a dodal, že mnohem raději než milost by uvítal, kdyby Jiří Kajínek měl naději na obnovu svého procesu. „Bohužel se tak nestalo, a tak jsem zvolil to řešení, za které jako prezident nesu plnou odpovědnost,“ uzavřel prezident svou odpověď.

Následující den Miloš Zeman přijel do Nového Jičína. Po schůzce se zástupci města se přesunul na náměstí. Tam slovy „úředníci se množí“ zkritizoval bující státní byrokracii, dále zopakoval, po dotazech občanů, jeho dlouhodobě konzistentní názory na senát, respektive zrušení i přijetí eura. „Není možné, aby český daňový poplatník kryl řecké dluhy. Odsuňme tedy přijetí eura do doby, kdy se Řecko vzpamatuje anebo vypadne z eurozóny,“ řekl mimo jiné Miloš Zeman.

Odpůrci Miloše Zemana v Novém Jičíně nebyli zdaleka tak vidět jako ve Studénce. Pouze muž se ženou uprostřed davu v poklidu drželi nad hlavami červené karty. Prezidentovi příznivci jim dali patřičně najevo, co si o nich myslí, zejména vulgárními slovními útoky.

Na závěr jinak poklidného setkání připnul Miloš Zeman i v Novém Jičíně stuhu prezidenta republiky na prapor města, a poté převzal z rukou starosty Jaroslava Dvořáka dar v podobě slaměného klobouku z Tonaku. „Jednou si ho vezmu i do parlamentu,“ řekl na rozloučenou prezident.

Od té doby mohli obyvatelé Novojičínska spatřit Miloše Zemana pouze v televizi, novinách a časopisech nebo na internetových stránkách.