Ivo Vondrák, hejtman MS kraje, poslanec a místopředseda ANO:

Hejtman Ivo Vondrák.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Vždy jsem preferoval a oceňoval racionální a věcné myšlení a v tom myslím, že skutečně je přednost Petra Pavla. Netvrdím, že je v tom excelentní, ale dokáže se vyjádřit i na velmi malé platformě. Považuji za velmi důležité, aby k lidem mluvil jasně a zřejmě. Co se týče vyhrocené kampaně, z pohledu Andreje Babiše to bylo jako Jekyll a Hyde. První část jeho kampaně jsem považoval za velmi zdařilou, druhá část kampaně byl přesný opak. Podle mě už to z pohledu celého marketingového týmu Andreje Babiše bylo velmi útočné a právě to podle mě rozhodlo o výsledku voleb. Přímá volba prezidenta dává každému šanci se vyjádřit. Je to však komplikovanější v tom, že jsme parlamentní demokracie, a tím je i role prezidenta velmi komplikovaná v tom, že nemá příliš mnoho kompetencí. Přímá volba prezidenta by se neměla zrušit, ostatně lidé tuto možnost vnímají pozitivně, což deklaruje i vysoká volební účast.