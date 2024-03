Radniční sklepení, kde fungovala nóbl vinárna a populární diskotéka, se objevuje ve scénáři nové šifrovací hry s názvem Příběh ve městě. Svými lokacemi prý překvapí i znalé rodáky z Nového Jičína. Kdy se rozjede?

Nová šifrovací hra v NJ, 21. 3. 2024. | Video: Deník/Radek Luksza

Brzy. Hromadný start hry totiž oznámil organizátor Radim Mohler na poslední březnovou sobotu (30. 3.) v pět hodin večer na hlavním novojičínském náměstí.

„Putování může trvat až několik hodin. To, co během něj hráči zažijí, je tajemství,“ nechal se slyšet Radim Mohler z Exit Game Nový Jičín. Pořadatelé si pronajali podzemní prostory pod úřadem, aby tam mohli vytvořit místo pro šifrovací a únikové hry s tajemnou, a pro dospělé i s erotickou atmosférou.

Ta, která startuje v sobotu 30. března, je určená skupinám od dvou do deseti hráčů včetně dětí nad deset let. A případně také psímu doprovodu. Psa totiž pořadatel vybral jako symbol japonské měny, jenu. „To je důležitá součást, protože všechno bude označeno právě tímto symbolem. Když ho hráči uvidí, tak ví, že jsou na správné cestě. Naopak, když se objeví někde, kde symbol nebude, tak je to špatně,“ popsal Radim Mohler.

Symbol jenu je také na „cestovatelských balíčcích“, což je soubor pro hru potřebných předmětů i instrukcí – včetně obálky poslední záchrany s řešením. „Ale tu, doufám, nikdy nikdo nepoužije,“ věří organizátor.

Konkrétní místa (kromě sklepení), kam symboly v Novém Jičíně hráče zavedou, neprozradil. Chce udržet tajemství a současně vyvolat napětí. „Hra má spíše konstruktivní charakter a tím je jiná než podobné hry pořádané v okolí,“ slibuje Mohler napínavé zážitky.