V Kulturním domě v Příboře proběhlo první setkání účastníků kurzu ovládání dotykového telefonu pro seniory pod názvem DIGI Babi & Děda.

V Příboře proběhlo první setkání účastníků kurzu DIGi Babi & Děda. | Foto: se svolením města Příbor

Téměř dvě desítky seniorů se pod vedením příjemných a trpělivých lektorek zaměřilo na bezpečnost na internetu, základní nastavení telefonu a práci s QR kódy.

V dalších čtyřech tematických setkáních se účastníci kurzu postupně seznámí s prací s aplikacemi, fotografováním a dalším užitím smartphonu v praxi. Pro kurzisty, ale i širší veřejnost jsou připravena instruktážní videa a další materiály, které jsou na Youtube kanále @DIGIBabiDeda.

„Pro generaci, která byla celý život zvyklá si číst noviny a časopisy, nakupovat v kamenných obchodech, chodit na přepážku do banky nebo na dovolenou vozit fotoaparát s 24 nebo 36 snímky černobílého a později barevného filmu, je to další možnost, jak objevovat, co vše přináší digitální svět,“ uvedla Lenka Filipcová z odboru sociálních věcí.

Projekt DIGI Babi & Děda je spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Evropského sboru solidarity.