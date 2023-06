O zvýšení nájemného v obecních bytech rozhodli nedávno radní v Příboře. Hned na následujícím zasedání dali někteří členové zastupitelstva jasně najevo, že s tím nesouhlasí.

Nájemné v městských bytech v Příboře se zvýší - červen 2023. . | Video: Deník/Ivan Pavelek

„Stávající ekonomická situace lidí dostatečně trpí ve všech směrech a nemusíme jim ještě přikládat,“ přihlásil se do diskuse například zastupitel Zdeněk Pařízek.

Starosta Příbora Jan Malík vysvětloval, že nájemné bylo třeba zvýšit kvůli vysoké inflaci. Připomněl, že zákon umožňuje městu zvednout nájemné v obecních bytech jednou za tři roky. Příbor tak učiní v maximální možné míře, a to o 20 procent. Nájemné v bytech DPS ale vzroste jen o 4 koruny za metr čtvereční. „Nynější navýšení pokrývá inflaci. Není to populární, ale z pohledu řádného hospodáře je to vhodné,“ míní starosta Příbora.

Vysvědčení Deníku: vedení Nového Jičína vnímá hlavně nedostatek bytů

Radní Aleš Polách doplnil, že při rozhodování vycházeli radní ze srovnání s okolními městy, jako je například Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Studénka, Kopřivnice nebo Nový Jičín. „I po navýšení má Příbor nájem v městských bytech nejnižší ze všech,“ zdůraznil Aleš Polách.

Členka rady města Miroslava Motlíčková Ratajová upozornila, že město nevyužilo možnosti inflační doložky, a tudíž se nájemné nebude navyšovat každý rok.

Petice ve Fulneku. Zabývá se slovy místostarosty na adresu rodiny Petry Kvitové

„Připojuji se k názoru Zdeňka Pařízka. Považujeme tento krok za poměrně nešťastný v době, kdy obyvatelstvo je pod poměrně velkým tlakem. Zajímalo by mě, zda to zaklínadlo inflace je tak silné, že ohrožuje hospodaření správy bytového fondu anebo jsme předjímali možné starosti. Co opravdu vnímáme jako hodně špatné, že jsme se o tom neporadili na zastupitelstvu a nedospěli ke konsensu,“ prohlásil zastupitel Milan Střelka. Požádal o dodání rozboru hospodaření bytového fondu, aby mohl posoudit, zda bylo zvýšení nájmu nutné.

Starosta Jan Malík zmínil, že Příbor v brzké době čeká výstavba mateřské školy a další investiční akce, za zvýšením nájmu tedy podle něj není možné vidět jen to, zda bytový odbor je ve finanční tísni.

Neviděli jste je? Policie pátrá po těchto ženách z Novojičínska

Město Příbor vlastní 552 městských bytů, z toho 60 jsou byty pro seniory v budovách domu s pečovatelskou službou a část tvoří sociální byty určené pro sociálně slabší občany. Nájemné v městských bytech stoupne o 20 procent, nájemné v bytech DPS se zvýší o 4 koruny za metr čtvereční. Naposledy se v Příboře zvedalo nájemné v roce 2019.