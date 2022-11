„Na podkladě všech doposud zjištěných a objasněných skutečností je zcela zřejmé, že právě on 3. listopadu ráno po násilném odstranění lankového zámku odcizil z volně přístupného průchodu na náměstí Sigmunda Freuda v Příboře zde odstavený tříramenný hliníkový žebřík v hodnotě tři tisíce korun, který patřil místnímu muži,“ informoval o přečinu mluvčí Policie ČR René Černohorský.

Lustracemi v dostupných evidencích pak policisté zjistili, že výše jmenovaný 30letý muž byl již v minulosti pravomocně odsouzen a potrestán pro majetkovou trestnou činnost, a to rozsudky okresních soudů v Tachově a v Novém Jičíně k podmíněnému trestu odnětí svobody v délce trvání dvou let, ovšem se zkušební dobou do února roku 2024 a k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 150 hodin.

Na ně se ale zloděj vykašlal, doposud je nevykonal a věnoval se raději tomu, co umí lépe. Jenže spadla klec. „Celá záležitost je nadále v prověřování ze strany policistů v Příboře a kriminalistů v Novém Jičíně,“ doplnil Černohorský.