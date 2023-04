Co vše lze najít v popelnici, takové motto měla akce, kterou v pátek 21. dubna v místním parku organizovalo město Příbor.

Probírání komunálního dopadu v Příboře, 21. dubna 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Už od rána se tam pohybovaly desítky dětí v doprovodu učitelek. Páteční program měl motivovat děti ke třídění odpadu. A to už od školek. „Když více třídíme, nemusí se pak zvyšovat poplatek za odpad. Pokud ale nebudeme pořádně třídit, promítne se to v objemu uskladněného odpadu – jedná se hlavně o směsný komunální odpad,“ nastínil příborský místostarosta Bohuslav Majer. „Snažíme se tak děti motivovat a vysvětlovat jim, že to zároveň šetří přírodu, klima regionu a podobně,“ dodal.

Některé děti si ze stojánku mohly vzít hrníčky dovezené z příborského ReUse centra a přejít si k vozíku s hlínou. Tam jim zaměstnanci technických služeb pomohli zasadit semínka koukolu, prorostlíku, náprstníku nebo třeba ostrožky. U dalšího stánku se holky a kluci učili poznávat ptáky, u jiného zase to, kam který odpad patří.

Dita Kalužová z odboru životního prostředí příborského městského úřadu připomněla, že akce se koná ke Dni Země a účastní se jí děti z příborských škol a školek. „Pozvali jsme zástupce projektu Life Coala, kteří se snaží o to, aby prostředí ve městě bylo dlouhodobě udržitelné. Zjišťují, kde je problém a kam by se to mohlo posunout,“ uvedla pro Deník Dita Kalužová.

Prohledávali kontejnery ze sídlišť i popelnice od domků

Pořadatelé nechali navézt dvě hromady odpadu z jedné oblasti – jednu z šesti kontejnerů u bytovek a druhou z popelnic z třicítky rodinných domů. „Můžeme tak srovnat, jak každá skupina třídí. Chceme také zjistit, jak se třídí gastroodpad, jehož sběr jsme zavedli letos. Jsem z toho docela nepříjemně překvapená, hlavně z odpadu z rodinných domů, který mi opticky připadne horší,“ poznamenala Dita Kalužová.

Domovním odpadem se probírali zaměstnanci firem AZ ENVI a JRK. „Máme navázané partnerství s městem Příbor a pomáháme jim ve věcech odpadového hospodářství. Podobně pomáháme i jiným městům a obcím,“ sdělila pro Deník Nela Vachtarčíková z JRK.

„Městu to slouží, aby zjistilo, kde mají občané největší mezery v třídění odpadu. A na základě toho může podniknout další kroky. Letos v lednu byl zaveden ve městě sběr kuchyňského dopadu a na základě dnešní analýzy zjistíme, ve kterých lokalitách, je potřeba sběr rozšířit,“ dodala Nela Vachtarčíková.

Připomněla, že stejnou akci v Příboře již prováděli před čtyřmi lety. „Zhruba šedesát procent odpadu tehdy v těch popelnicích být nemělo,“ uzavřela s tím, že letos je vidno, že rodinné domy na tom budou s tříděním ještě hůř.