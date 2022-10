Zastupitel Milan Gabzdyl se zeptal Dany Foriškové, co jí vedlo k návrhu na tajnou volbu. „Jestli je to z důvodu strachu některých zastupitelů, že by mohli být perzekvováni za svoji volbu, nebo je to z důvodu, že nechcete, aby občané věděli, jak kdo volil a kdo vás podpořil,“ řekl Milan Gabzdyl. „Není to ani z jednoho důvodu, ale je ta možnost hlasovat veřejně i tajně, takže jsme zvolili tajně,“ odvětila navrhovatelka.