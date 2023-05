/FOTO, VIDEO/ Už to vypadalo, že koupaliště v Příboře bude muset po mnoha letech provozovat město, zhruba po roce výzev se napočtvrté radě města podařilo areál koupaliště propachtovat.

Příprava koupaliště v Příboře na sezonu - květen 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

O složité situaci týkající se koupaliště hovořil na posledním zasedání zastupitelů v Příboře starosta města Jan Malík. Připomněl, že dosavadní nájemce koupaliště Rudolf Korčák se po zhruba třech desítkách let rozhodl ukončit provozování koupaliště v Příboře.

VIDEO: Na Květinovém jarmarku v Novém Jičíně byly k mání nejen květiny

Město tak mělo dvě možnosti, buď sehnat nového provozovatele, nebo areál provozovat samo. Pro příborskou televizi později starosta Malík doplnil, že provoz koupaliště by stál město ročně zhruba dva miliony korun. Nakonec se tedy městu podařilo areál propachtovat společnosti Bunny Transport s.r.o. z Kopřivnice, která má zkušenosti s gastronomií.

To, že chtějí vsadit na dobré jídlo a pití, potvrdil Deníku jeden z nových provozovatelů Martin Trojčinský. „Máme na to poměrně krátký čas, chceme tam hodně věcí změnit,“ sdělil Martin Trojčinský, jenž ale kvůli zaneprázdněnosti neměl mnoho času na vyprávění. Něco z toho, co se bude na koupališti dít už ale provozovatelé zveřejnili na sociálních sítích v prvním videu s názvem Koupák 1. díl.

V Kopřivnici si lidé mohou otevřít jednodenní restaurace. Akce se koná o víkendu

„Můžete se těšit na novou velkou zahrádku, kde pro vás budeme připravovat dobré jídlo a pití,“ říká ve videu Martin Trojčinský. Spoluprovozovatel Tomáš Tichavský doplňuje, že chtějí pro návštěvníky malou písečnou pláž, chtějí pořádat různé akce, koncerty místních kapel, firemní večírky, a pro ty, kdo mají rádi adrenalin i přechod žhavého uhlí.

V minulých dnech bylo patrné, že v areálu dochází ke změnám, a to podstatným. Výsledek bude zřejmý 2. června, kdy chtějí noví provozovatelé příborské koupaliště otevřít.