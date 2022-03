Co dalšího je ve městě k vidění?

Příbor jako vítěz celostátního finále soutěže o titul Historické město roku 2015 se může pyšnit více než šesti desítkami nemovitých kulturních památek, z nichž tou největší je piaristický klášter, jehož náročná oprava trvala téměř dvě desetiletí.

Za jedno z nejzajímavějších míst je ale bezpochyby možno považovat starý příborský hřbitov s kostelíkem svatého Františka. Atmosféra při procházení mezi náhrobky často nesoucími jména významných příborských obyvatel je neopakovatelná.Význam a kouzlo starého hřbitova si uvědomuje i vedení města Příbor.

V roce 2015 Příbor zvítězil v celorepublikové soutěži Historické město roku.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Starosta Příbora Jan Malík říká, že se městu v této souvislosti podařila zajímavá věc. „Na starém hřbitově jsme přistoupili k drobným opravám formou adopce. Lidé si prostě adoptují hrob a starají se o něj – to přispívá k tomu, aby některé ty náhrobky nedegradovaly,“ uvádí Jan Malík.

Lidé se o adoptované hroby starají nezištně a nemohou do nich ani pohřbívat. Starosta říká, že je nasnadě otázka co se starým hřbitovem dál. „Osobně si myslím, že ta jeho současná pitoresknost je, tak jak je, nejhezčí. Myslím si, že každé zrekonstruování by bylo spíše na škodu. Chceme odborným posudkem udělat pasportizaci všech hrobových míst, takže, když někdo projeví zájem o adopci, budeme mu schopni říci něco k historii a také, jak k tomu přistupovat, jak to rekonstruovat,“ pokračuje Jan Malík.

Ale dost historie. Příbor se totiž může pochválit něčím, co je v okrese Nový Jičín zcela ojedinělé. Tím je nově vybudovaný sběrný dvůr s kompostárnou a re-use centrem. Areál leží vedle výpadovky na Kopřivnici. „Sběrný dvůr je moderní, je tam váha, zváží vozidlo při příjezdu i při odjezdu, vše se eviduje. Rampa, kde se třídí odpad, je zastřešená – déšť totiž zvyšuje hmotnost odpadu,“ poznamenává příborský starosta.

Říkám si, že už jsem sběrných dvorů viděl docela dost, tak se tedy pojedu podívat i na ten příborský. Už jen při vstupu oceňuji nápadité hravé barevné prvky. Když mi jeden ze zaměstnanců řekne, ať se jdu podívat do zmíněného re-use centra, neváhám ani sekundu.

Od starosty vím, že re-use centrum je skladová hala do, do které občané mohou nosit funkční nepotřebné věci a kdokoliv, i z jiných měst a obcí, může přijet a co se mu zlíbí, si za symbolických deset až sto korun může odvézt.

Vstupuji do haly, v ní je v regálech a na upravených paletách všechno možné – knihy, porcelán, skleněné nádobí, umývadla, lyže, lustry a třeba i obrázky. Pod jedním, na němž je zarámovaná černobílá fotografie zobrazující dvě ženy rozdílného věku je uvedena popiska – Desetiletá A. Merkel s matkou Bertou.

Zaměstnanec sběrného dvora mě hned upozorňuje, že jde o fór a ukazuje mi vedlejší retro koutek, kde je stará elektronika, k vidění tam jsou sifonové bombičky a dokonce plechovky od frankfurtských párků za 17 Kčs a Karlovarských párků za 15 Kčs.

Věci v tomto koutku jsou sice neprodejné, věřím ale, že i přesto v re-use centru najde řada lidí, co potřebuje.„Jsem překvapený, jak velký to má ohlas, nejbližší další re-use centrum je až v Ostravě. Pro místní se to stalo velmi populární a mě až překvapuje, jaký tam je obrat. Na to, že tam jsou korunové položky, je tam měsíční obrat třeba patnáct tisíc korun. To je, myslím si, skvělé,“ uzavírá starosta Jan Malík s tím, že město za re-use centrum dostalo již několikeré ocenění.

Valentýnská pouť v Příboře je patrně první, nebo jednou z prvních, poutí s trhy v roce v České republice. Odehrává se vždy v okolí kostela svatého Valentina v neděli, která je nejblíže datu 14. února. První zmínka o konání pouti pochází již z roku 1673.

Součástí poutí bývaly a jsou mše v kostele svatého Valentina a šifle, což je obdélníková tabulka z podobného těsta jako jsou Štramberské uši, rozdělená na malé čtverečky. Pouti skončily v roce 1938 po obsazení Příbor Němci, po krátké obnově opět skončily po roce 1948. K obnovení poutí došlo díky Neformálnímu cechu podnikatelů a pracovníků příborské radnice v roce 2004.

Regionální památník československého letectva stojí ve Frenštátské ulici.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Památník připomíná letce

Ojedinělý je památník Regionální památník československého letectva, který stojí ve Frenštátské ulici. Jeho základ tvoří bývalý stíhací letoun MiG 21 bis, ten, zcela zdevastovaný, zde nechali v roce 1976 převézt členové Vojenského spolku rehabilitovaných. V roce 2010 začala rozsáhlá rekonstrukce památníku a při příležitosti oslav výročí konce II. světové války došlo v roce 2011 k jeho slavnostnímu odhalení. Památník je věnovaný letcům 22 obcí Moravskoslezského kraje, kteří zahynuli při výkonu své služby v čase války i v době míru.

Příbor

První písemná zmínka: 1251

Počet obyvatel: 8428

Významné osobnosti:

Bertold Bretholz – historik, editor, archivář

Josef Ignác Buček – ekonom

Bonifác Buzek – filozof, národní budite

Sigmund Freud – lékař, psycholog, zakladatel psychoanalýzy

Jan Gillar – architekt

Jaroslav Lohrer-Lom – voják, hrdina od Sokolova

Anton Liška – středoškolský učitel, básník

Mořic Remeš – geolog

Josef V. Štivar – válečný letec

Zajímavosti:

Na konci 16. století zdejší školu navštěvoval sv. Jan Sarkander. V roce 1694 byla založena piaristická kolej a gymnázium, nastal velký rozmach školství. Piaristé hráli divadlo, provozovali hudbu a spravovali knihovnu s 30 prvotisky (tisky před rokem 1500). V Příboře vzniklo nejstarší české ochotnické divadlo na Moravě v roce 1809