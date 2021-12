Na schůzce s náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje Lukášem Curylem se dozvěděli, že tento záměr skutečně existuje.

„Hovořilo se tenkrát o výhledu nějakých dvou tří let a hovořilo se o projektu, který musí být schválen,“ uvedl Pavel Netušil.Druhá schůzka se již uskutečnila v Příboře a vyvolala ji Karin Veselá, vedoucí odboru kultury MS kraje, která má projekt na starosti.

„Byl tam ředitel Muzea Novojičínska, vedení našeho města. V podstatě tam bylo zopakováno, že ten záměr je. Čekali jsme na další informaci. Potom jsme vyvolali jednání s hejtmanem Ivo Vondrákem. Bylo poměrně vstřícné, ale nic se nedělo, tak jsme napsali dopis náměstku Curylovi, aby nám zodpověděl otázky, jako například do jaké míry je přesun CETRATu nezbytný pro projekt Nové Horky, jakým způsobem CETRAT má být zapojen a jestli se plánuje i přesun historické piaristické knihovny z piaristického kláštera. Knihovna tady vznikala let, ale pokud by Muzeum Novojičínska již zde nemělo pobočku, tak jako vlastník knihovny by ji muselo přesídlit někam jinam,“ pokračoval Pavel Netušil a dodal, že z odpovědi vyplynulo, že pro příští rok se při projektu rekonstrukce zámku Nová Horka nepočítá se začleněním CETRATu.

Další jednání příští rok

Místostarosta ještě připomněl, že 4. ledna se má uskutečnit další schůzka, na které budou členové vedení města, vedení Muzea Novojičínska a radní Stanislav Štefek. Ten mimo jiné řekl, že když už se má uskutečnit schůzka, mělo by město postupovat obezřetně a diplomaticky a ne se snažit tlačit na Moravskoslezský kraj například peticemi, o nichž se ve městě hovoří.

„Zásadní věc je, aby CETRAT zůstal v Příboře. „Jsem přesvědčený o tom, že je třeba jednat se zřizovatelem. Krajský úřad by měl být našim partnerem, od nějž i čerpáme dotace. Byl bych nerad, abychom si nějakým nevhodný jednáním zavírali dveře,“ řekl také Stanislav Štefek a nastínil, že ve hře je i možnost, že by město vzalo CETRAT pod sebe. Nato dodal, že zatím kraj nemá žádný projekt k přesunu CETRATu do zámku Nová Horka, takže je čas několik let.

Starosta Příbora Jan Malík poznamenal, že pokud zastupitelé schválí předložené usnesení, bude mít vedení města mandát jednat.

„Je lepší zastavit to u zrodu. Nikdo si nechce zavírat dveře na kraji,“ ubezpečil Jan Malík a dodal, že v navrhovaném usnesení nevidím nic pohoršujícího či zavádějícího. Je to konkrétní vyjádření našeho názoru. Nechápu, čeho se tady někdo bojí. Myslím si, že jednáme velmi korektně a nechápu proč by měly nastat problémy s krajem. V materiálu není nic o tom, že se budou sepisovat petice. Je to deklarace, že jako zastupitelstvo si za něčím stojíme,“ uzavřel starosta Příbora.

Zastupitelé pak odsouhlasili, že nesouhlasí se záměrem zřizovatele přesunout pobočku CETRAT Muzea Novojičínska z budovy piaristického kláštera v Příboře do budovy zámku v Nové Horce a žádají Moravskoslezský kraj o zachování pobočky CETRAT Muzea Novojičínska v Příboře. Zároveň pověřili vedení města dalším jednáním s cílem zachovat pobočku CETRAT Muzea Novojičínska ve městě Příboře.