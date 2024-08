Diakonáček je určen pro občany města Příbora od 65 let a držitelům průkazu ZTP/P s bydlištěm na území města Příbora včetně místních částí Hájov a Prchalov. O tuto službu je velký a stále narůstající zájem ze strany příborských seniorů, a proto z kapacitních důvodů je služba prioritně určena cestám k lékaři, do lékárny, do rehabilitačního centra, na poštu, městský úřad a k cestám do zdravotnického zařízení v Kopřivnici a v Novém Jičíně. Diakonáček funguje v pracovní dny od 7 do 15:30 hodin. O víkendech a státních svátcích není služby poskytována. Při nástupu a výstupu a manipulaci s kompenzačními pomůckami vždy řidička senior dopravy zajistí dopomoc.

Klient hradí jízdu na území města Příbora za 30 Kč (jedním směrem do místa určení), nebo jízdu z Příbora do Kopřivnice za 60 Kč (jedním směrem do místa určení), anebo jízdu z Příbora do Nového Jičína za 80 Kč (jedním směrem do místa určení).

Zájemce o senior dopravu Diakonáček si předem vyřídí na odboru sociálních věcí Městského úřadu Příbor průkazku a také zde obdrží podrobné informace o senior dopravě ve městě. Průkazku pro seniora mohou také vyřídit i rodinní příslušníci.

Od dubna 2024 rozšířila také své služby Charita Kopřivnice a zahájila provoz SeniorTaxi s dopomocí – Chariťáček. Služba vznikla za pomoci a podpory nadací a dárců Charity Kopřivnice a je určena občanům z Kopřivnice, Lubiny, Štramberku, Ženklavy, Veřovic, Mořkova, Hodslavic, Hostašovic, Životic u Nového Jičíně, Závišic, Rybí, Libhoště, Sedlnice, Skotnice a Příbora včetně místních částí Hájov a Prchalov. Zázemí pro provoz služby je v Kopřivnici, Štefánikova 1163/12.

Služba SeniorTaxi Chariťáček je určena pro seniory starší 65 let, kteří z důvodů snížené schopnosti pohybu, ztížené mobility, vyššího stáří, poúrazové situace či špatného zdravotního stavu nemohou ke své přepravě využít jiné dopravní prostředky nebo potřebují doprovodit na dané místo.

Služba je také určena seniorům upoutaným na invalidním vozíku. Provozní doba SeniorTaxi je v pracovních dnech pondělí až pátek od 6 do 14.30 hodin. O víkendech a ve státní svátky není služba k dispozici.

Pro klienty z Příbora je přistavení SeniorTaxi zpoplatněno 30 Kč a dále 14 Kč/km za jednu jízdu (jeden směr) – SeniorTaxi se vrací zpět bez klienta. K jízdnému s čekáním řidiče se k ceně jízdy přičítává doba čekání za každých 15 minut 40 Kč. Zpáteční jízdu klient neplatí – SeniorTaxi se vrací zpět s klientem. Cíl cesty si senior může stanovit dle svých přání a potřeb, nejvýše do 100 km od Kopřivnice, případně po domluvě i více. Žádost o poskytnutí služby, provozní a přepravní řád, rámcová smlouva a vydání průkazu klienta lze vyřítit přímo ve voze SeniorTaxi před první jízdou.

Pro velký zájem o obě služby senior dopravy je nutné se s provozovateli senior taxi o jízdě telefonicky domlouvat s dostatečným předstihem.

Telefonní čísla jsou pro Diakonáček Příbor 605 491 232 a pro Chariťáček Kopřivnice 730 554 444.