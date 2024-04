Krásný barokní kostel Nejsvětější Trojice ve Fulneku je první na Novojičínsku, který zorganizoval program v rámci projektu Otevřených Chrámů 2024. Návštěvníky pozval už poslední dubnový den. Ostatní svatostánky v regionu se připojí až v květnu. Informoval o tom Ondřej Elbel z Biskupství ostravsko-opavského.

Otevřené chrámy 2024, 30. 4. | Video: Deník/Radek Luksza

„Turistům i poutníkům budou v rámci projektu Otevřené chrámy zpřístupněny desítky kostelů a kaplí. Stačí vzít za kliku a uvnitř už návštěvníky čeká bezplatná komentovaná prohlídka doplněná o místní zajímavosti. Letos se otevře zdarma 46 kostelů a čtyři kostelní věže,“ upřesnil Ondřej Elbel.

Římskokatolické biskupství se spolu s dalšími církvemi a krajem zapojilo do Otevřených chrámů poosmé. Seznam přístupných svatostánků byl přitom aktualizován. Kvůli opravám vypadla bazilika Navštívení Panny Marie ve Frýdku-Místku, naopak přibyl kostel sv. Ingáce z Loyoly v Malenovicích-Borové pod Lysou horou nebo dřevěný v Dolních Marklovicích u Karviné.

„Otevřené chrámy jsou jedním z nejdůležitějších projektů, které podporují cestovní ruch v Moravskoslezském kraji. Patří k nejznámějším značkám, jako je třeba Technotrasa,“ míní náměstek hejtmana pro kulturu a památkovou péči Lukáš Curylo.

Na Novojičínsku si mohou návštěvníci důkladně projít tyto svatostánky:

Hodslavice

Dřevěný kostelík sv. Ondřeje je nejstarší dochovanou památkou v obci, první zmínku o něm tady našli z roku 1411. V jeho držení se střídaly katolické i nekatolické církevní instituce. Otevřeno tu budou mít o sobotách od 10 do 17 hodin.

Bílovec

Kostel sv. Mikuláše nabídne nejen prostory chrámu samotného, ale ve spolupráci s městským informačním centrem i vstupy na jeho věž (nutné je předem se objednat). Původně byl kostel dřevěný, pochází asi z konce 18. století, později ho proměnili v kamennou stavbu. V roce 1422 prošel gotickou přestavbou. Otevírací doba bude o sobotách od 11 do 16 hodin.

Fulnek

Jeden z nejkrásnějších moravskoslezských barokních kostelů zasvěcený Nejsvětější Trojici, která je vyobrazena na zdejších freskách, vznikl u někdejšího kláštera mezi lety 1750 až 1760. Prohlídky pro veřejnost tu budou možné během úterků a čtvrtků od 15 do 18 hodin, v pátek od 10 do 15 a od 15 do 18 hodin, o sobotách a nedělích pak od 12 do 17 hodin.

Příbor

Románsko-gotický kostel Narození Panny Marie s barokními a renesančními úpravami, jehož historie sahá před rok 1251, postavili ve svahu nad řekou Lubinou. Je dominantou města. V roce prodělal náročnou památkovou rekonstrukci. Tu lze obdivovat o sobotách a nedělích od 13 do 17 hodin.

Štramberk

Kostel sv. Jana Nepomuckého na náměstí ve Štramberku je postavený v barokním stylu. Pochází z první poloviny 16. století, věž získal až v letech 1907 a 1908. Otevřené chrámy sem zvou na prohlídku s výjimkou pondělka každý den od 10 do 17 hodin. Štramberk má letos v programu i gotický kostel sv. Kateřiny v městské části Tamovice. Postaven byl na přelomu 14. a 15. století na vyvýšeném břehu říčky Sedlnice. Bude mít otevřeno ve středu 1. a 8. května, a to od 13 do 17 hodin. A pak také o všech sobotách a nedělích ve stejném čase.

Radhošť

Kaple sv. Cyrila a Metoděje stojí na rozhraní Moravskoslezského a Zlínského kraje. Spadá pod farnost ve Frenštátě pod Radhoštěm. Památné poutní místo vysvěcené v roce 1898 zpřístupní jeho správci z Matice Radhošťské v závislosti na horském počasí, zatím potvrdili sobotu 1. a neděli 2. června. Od 9.30 do 15 hodin.