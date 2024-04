Kopřivnická radnice letos opět podpoří úklidovou akci Ukliďme Česko. V čem konkrétně?

Ukliďme Česko ve Vrchoslavicích | Video: Zdeněk Vysloužil

Jednak všem zájemcům zajistí pytle na odpadky a následný svoz zdarma, jednak její zaměstnanci sami přiloží ruku k dílu a v pátek 5. dubna společnými silami uklidí okolí Červeného kamene.

„Jedním z našich zaměstnaneckých bonusů je den volna na výkon dobrovolnické činnosti a někteří z nás se rozhodli využít jej právě k úklidu přírody. Děláme to tak již několikátým rokem a stojí to za to! Například vloni jsme během dopoledne nasbírali třináct plných 120litrových pytlů věcí, které do přírody nepatří,“ uvedla Lucie Kubalcová z odboru životního prostředí.

Kromě úředníků se v následujících dnech vrhnou na úklid svého okolí také hasiči z Vlčovic, Základní škola Alšova, Klub českých turistů Kopřivnice či zaměstnanci společnosti Tatra Trucks. Obyvatelé Lubiny a klienti nízkoprahového denního centra Racek uklízeli již minulý týden.

Kdo chce také podpořit akci Ukliďme Česko, může se zaregistrovat na webu www.uklidmecesko.cz. Hlavním uklízecím dnem bude sobota 6. dubna, ale zapojit se lze v libovolném termínu.

„Lidé se mohou obracet přímo na nás, tedy na odbor životního prostředí, a to nejen u příležitosti kampaně Ukliďme Česko nebo Dne Země, a v podstatě kdykoliv chtějí zorganizovat nějakou větší uklízecí akci. Každou takovou skupinku samozřejmě moc rádi podpoříme. Můžeme také poradit s výběrem vhodné lokality pro úklid, aby se uklízelo skutečně tam, kde je to nejvíce potřeba,“ doplnila Lucie Kubalcová.

V případě dalších dotazů volejte na tel. č. 556 879 781.