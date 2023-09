/FOTO, VIDEO/ Každoroční den otevřených dveří ve společnosti Elton hodinářská měl i letos atraktivní příchuť v podobě představení a křtu nového produktu. Tentokrát mistři svého oboru vzdali svým umem poctu legendární cestovatelské dvojici, a světlo světa tak spatřil první kus hodinek „Prim Zikmund&Hanzelka", který bude vyroben v limitované edici sta kusů. Křtu se zúčastnili i potomci obou cestovatelů.

Primky vzdávají hold legendárním cestovatelům, hodinky pokřtili jejich potomci | Video: Jiří Řezník

„Oficiální uvedení do výroby bude zhruba za měsíc, takže vy jste úplně první, kterým tyto hodinky můžeme ukázat. Jsem velice ráda, že je s potomky pánů Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelky budeme moci pokřtít,“ uvedla generální ředitelka Elton hodinářská Renata Červenák Nývltová těsně před tím, než společně s Miroslavem Zikmundem ml. odhalila podobu nových hodinek.

Elton hodinářská ve své produkci „oživuje“ původní modely, se kterými někdejší primky slavily na trzích úspěch. Také nové hodinky vycházejí částečně z modelu Sport. „Samozřejmě, že jsou značně upraveny a vzhledově přizpůsobeny příběhu cestovatelské dvojice,“ říká Renata Červenák Nývltová, že v hodinkách jsou promítnuty prvky z vozidel Tatra 805, kterými oba cestovatelé brázdili svět.

„Třeba luneta je vroubkovaná v podobě vroubkování volantu nebo na dýnku (spodní kryt hodinek - pozn. red.) jsou vyobrazena přímo vozidla, jména cestovatelů a země a světové metropole, kterými pánové projížděli,“ popsala nové hodinky, jejichž cena se bude pohybovat těsně pod hranicí 130 tisíc korun.

„Jedná se o hodinky z naší nejvyšší modelové řady s našim in-house strojkem. To znamená, že o jejich chod se stará strojek, který si celý od nejmenšího šroubku poskládáme sami,“ vysvětlila ředitelka společnosti, a doplnila, že takový strojek se skládá ze zhruba 130 dílků.

Když připočítáme pouzdro, dýnko, lunetu, sklíčka a tak dále, tak se dostaneme na nějakých 140 až 145 dílů potřebných na kompletní hodinky. „Hodinky vznikají komplet tady pod jednou střechou. Je tam samozřejmě pár komponent, které si sami vyrobit neumíme - je to sklíčko, kožený řemínek, drahé kameny a je to vlásek do strojku,“ vyjmenovala generální ředitelka součástky na které potřebují dodavatele.

Hodinky pokřtil Zikmund mladší

Jedním z kmotrů byl i syn Miroslava Zikmunda. Ten před křtem neopomněl zmínit, že na svém zápěstí nosí hodinky značky Prim déle než čtyři dekády. „Bude to řekněme 42, možná 43 let. Za tu dobu sice byly už několikrát na opravě, ale jsem s nimi spokojený. Nosím je stále kromě okamžiků, kdy lezu do vany - to je pochopitelně sundávám," vyhrnul si rukáv Miroslav Zikmund ml. a ukázal zápěstí s viditelně letitými hodinkami, které nosí překvapivě ciferníkem na spodní straně zápěstí. „Je pro to velice jednoduché vysvětlení - když se chci podívat na hodinky, tak mi stačí jen takhle otočit ruku," demonstruje pohyb, který je pro něj dle jeho slov přirozenější a jednodušší, než kdyby měl ciferník hodinek na hřbetu ruky.

Zavzpomínal také jaké hodinky nosil při svých cestách po světě jeho otec. „Primky to nebyly, měl samonatahovací Omegy,“ prozradil. „Přeji těmto novým hodinkám, aby vydržely svým uživatelům minimálně tak dlouho jako ty moje slouží mně,“ dodal poté, co při křtu ověřil, že jsou i šampusu odolné.

Naopak zápěstí bez hodinek měl druhý kmotr Jakub Brynda, vnuk Jiřího Hanzelky. „Aktuálně jsem bez hodinek, ale jen chvíli,“ usmíval se. „Ráno jsem si nasazoval svoje primky a zjistil jsem, že mi přestala fungovat baterka. Tak jsem poprosil paní ředitelku, jestli by mi ji tu nemohli vyměnit, což se zrovna teď děje,“ vysvětlil Jakub Brynda, který je starostou středočeské Nelahozevsi.

Jak sám vzápětí prozradil, tak celkový design nových hodinek mu velice připomíná jeho slavného dědečka. „Do dneška jsem je neviděl, takže jsem byl velice zvědavý. A jak je pod ciferníkem ten rozšířený kožený pásek, tak si do dneška pamatuji, že když si mě bral dědeček na klín, tak měl na ruce hodinky s velkým ciferníkem a pod ním přesně stejně dělaný řemínek,“ zavzpomínal s dovětkem, že ho na nových hodinkách zaujaly zejména propracované detaily. „Jsou nádherné, je to pro mě výzva,“ usmál se v náznaku, že možná jeden kousek z limitované edice zamíří na jeho zápěstí.