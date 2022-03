Okolo třetí hodiny ranní ji převezla sanita na vyšetření do novojičínské nemocnice, kde se jí ujal lékař, který nyní čelí obžalobě.

V pondělí 14. března, tedy téměř po čtyřech letech chtěla soudkyně Ivana Šostáková případ ukončit a vyhlásit rozsudek. Shrnula, co vše bylo v průběhu jednání provedeno a připomněla, že před konáním pondělního hlavního líčení měl být vypracovaný znalecký posudek, který by vnesl více světla do toho, zda lékař pochybil či nikoliv.

Znalci, kteří již v průběhů líčení vypovídali dříve, se jednoznačně neshodli na tom, zda lékař v průběhu vyšetření udělal vše, co měl, spíše se ale přikláněli na jeho stranu, že postupoval správně. Lékař při vyšetření na žádné poranění nepřišel.

Rodiče si pak ženu po domluvě odvezli domů. Tam ale po několika hodinách žena upadla do kómatu. Po převozu do ostravské fakultní nemocnice lékaři zjistili zlomeninu pravé spánkové kosti a krvácení do dutiny lebeční.

Nyní má žena má trvalé následky v podobě snížené pohyblivosti. Zmíněný požadovaný znalecký posudek ale okresní soud nemá, dílem za to může i nemoc covid. „Změnila se zatíženost zdravotnických zařízení, některá zdravotnická zařízení ukončila znaleckou činnost, takže do dnešního dne posudek vypracován nebyl,“ konstatovala soudkyně. Přečetla proto stručně obsah protokolů a hlavní líčení odročila.