/FOTOGALERIE/ Společný projekt, který nese název 50 let od zlata, představili zástupci města a spolku SnowKidz včera ve Skokanském areálu Jiřího Rašky.

Projekt "50 let od zlata" představily v pondělí 5. února město Frenštát pod Radhoštěm a spolek SnowKidz. Projekt má připomenout historicky první zlatou medaili ze zimní olympiády, kterou vybojoval Jiří Raška. | Foto: Deník / Pavelek Ivan

Moderátor akce Marian Žárský připomněl, že čepice, kterou měl na sobě Jiří Raška při vítězném skoku na olympiádě v Grenoble 1968, takzvaná Raškovka, se stala součástí oficiálního dres codu naší olympijské delegace. „Je to velká pocta pro Jiřího Rašku i město Frenštát pod Radhoštěm,“ zmínil se Marian Žárský.

„S městem Frenštát spolupracujeme rádi, protože tady žije sportovní duch a odkaz Jiřího Rašky,“ navázala Ivana Huňařová, projektová manažerka spolku SnowKidz, a poté projekt 50 let od zlata.

Již ve čtvrtek 8. února se zástupci města a skokanského prostředí z Frenštátu pod Radhoštěm zúčastní vysílání Dobrého rána s Českou televizí, den poté se zástupci Frenštátu pod Radhoštěm a 200 dětí z frenštátských škol zúčastní otevření olympijského parku v Ostravě, kde by Jiří Raška mladší společně se zástupcem skokanské obce měl přestřihnout pásku k jedné z velkých atrakcí – mobilního skokanského můstku.

V neděli 11. února se ve Skokanském areálu Jiřího Rašky na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm uskuteční 6. ročník Raškohrátek. Raškohrátky budou o týden později také v olympijském parku v Ostravě a o dva týdny později v olympijském parku v Brně.

Mobilní skokanský můstek bude rovněž na frenštátském náměstí při červnových oslavách Dne města, kde bude součástí programu také čtení z knihy Oty Pavla Pohádka o Raškovi či promítání zlatého Raškova skoku na OH Grenoble 1968.

„Pak už to budou ryze skokanské akce,“ doplnila Ivana Huňková s tím, že vyvrcholením bude srpnový Memoriál Jiřího Rašky.

Včerejší tiskové konference se zúčastnili také lidé, kteří měli k Jiřímu Raškovi blízko. Jiří Raška mladší, přiznal, že onoho 11. února 1968, kdy jeho otec získal olympijské zlato, byl v peřince. Manželka slavného skokana Věra Rašková potvrdila, že krátce předtím přijela z porodnice. „Bylo to dost náročné,“ poznamenala s tím, že průběh sledovala v televizi.

Starostka Zdeňka Leščišinová uvedla, že ve Frenštátě v té době nežila, byla studentkou. „Ale záběry frenštátského přeplněného náměstí byly něco neskutečné. Později jsme se s Jiřím Raškou setkávali jako zastupitelé. Mé poslední intenzivní zážitky byly oslava jeho sedmdesátých narozenin a to, když se podařilo prosadit ho na státní vyznamenání,“ sdělila Zdeňka Leščišinová.

Lyžařský nestor František Pitucha připomněl, že Jiří Raška začínal jako sjezdař. „Trhnul se od nás - chvála bohu! A tak získal ty medaile,“ řekl František Pitucha.

Karel Loprais vzpomínal, jak před padesáti lety jel z Kopřivnice do Frenštátu, aby se mohl zúčastnit přivítání Jiřího Rašky na náměstí. „Autobus, který vyjížděl z Kopřivnice, už byl plný a řidič pořád přibíral lidi. V Lichnově jsme ještě brali děti z mateřské školy. A nakonec jsme se dostali do přeplněného města. Bylo to nádherné,“ vzpomínal Karel Loprais.

Bývalý skokan na lyžích, dnes poslanec Jakub Janda a předseda skokanského oddílu Roman Klíma poznali Jiřího Rašku hlavně jako trenéra. „Uměl být hodný i přísný,“ shodli se.

Tajemnice skokanského oddílu Alena Kytková vykonává mravenčí práci už od první frenštátské Gran Prix. „Dělám to pořád a myslím si, že Jirka nám fandí,“ uzavřela vzpomínky na olympijského vítěze.