Je tady další překrásné léto a s ním dorazila také další Proměna s Novojičínským deníkem. Také tentokrát jsme vybrali čtyři předplatitelky, které jsme svěřili do péče zkušených kadeřníků, kosmetičky a fotografa, aby v nich nalezli a vyzdvihli jejich přirozený půvab.

Ludmila Králová, modelka, předplatitelka

Do proměny jsem se přihlásila já sama, protože jsem chtěla zkusit něco nového, něco, co by vypadalo lépe. No a to se rozhodně podařilo, protože je to o hodně lepší a jsem moc spokojená s novým vzhledem. Úplně mě to změnilo…

Sabina Böhmová, kadeřnice

Paní Králová měla vlasy nedávno ostříhané, ale vzhledem k tomu jakým způsobem, jsem ještě zkracovala, konkrétně kontury u obličeje a změnila jsem odstín na studené tóny. Ve výsledku je to více kratší a taky světlejší. Zvolila jsem melír hodně do stříbrna, a to proto, abychom se zbavili té původní žluté. Takhle bude modelka mnohem výraznější. Zlatavá totiž působila hrozně fádně a také jí přidávala zbytečně na věku, takže jsem ji tímto způsobem omladila.

Vlasta Černošková, kosmetička

U paní Králové byly vidět menší kruhy pod očima, které jsem se snažila zamaskovat. Na druhou stranu je ale paní krásně opálená a navíc má hnědé oči, ke kterým se hodí snad všechny barvy očních stínů. V tomto případě jsem ale zvolila stínování do tmava, a to pomocí zlaté, až po zelenou.

I LOVE STUDIO

Kadeřnické studio známé také jako I LOVE MY HAIR I LOVE STUDIO je novojičínským centrem moderního vlasového designu. V nabídce jeho služeb lze naleznout kompletní kadeřnický servis, svatební účesy, střihy vlasů podle typu osobnosti, barvení dle typologie a mimo jiné i kompletní vlasové poradenství a následnou domácí péči. Kadeřnictví rovněž aktivně spolupracuje při změně image svých zákazníků.

VLASTA ČERNOŠKOVÁ

Mladá perspektivní kosmetička nabízí nejen standardní služby, ale také například prodlužování řas, vizážistiku, poradenství Mary Kay a další. Výhodou pro obyvatele Nového Jičína také je, že pracuje v salonu nedaleko koupaliště a je ochotná pomoci i v základních otázkách líčení pro ty, které se líčit neumějí a rozhodně to tak nechtějí nechat.

ROMAN VÁLEK

Fotograf, jenž se podílel na Proměně s Novojičínským deníkem, nabízí focení samostatných portértů, dále focení svateb a různých reportáží. Je schopen kvalitně nafotit také koncerty a zajistit produktové a table top fotografie.

