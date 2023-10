„Revitalizace centrální zóny patřila mnoho let mezi priority místních občanů i politiků a jedná se o historicky největší investici financovanou výhradně z rozpočtu města. Výrazně změnila tvář města, a proto jsme ji chtěli mít řádně zdokumentovanou. V září vyšel první díl dokumentu o přípravách projektu, nyní byl dokončen časosběr a v závěru roku zveřejníme druhý díl dokumentu o průběhu stavby. Domníváme se, že je to zajímavá podívaná nejen pro nás, kdo jsme revitalizaci zažili, ale také pro budoucí generace. Fotografie dokumentující vznik původního centra jsou pro nás velmi cenným historickým materiálem, a proto chceme aktuální změny zaznamenat co nejlépe,“ uvedla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů.