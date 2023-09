Přesně před týdnem mohli diváci Kabelové televize Kopřivnice sledovat premiéru prvního dílu dokumentu Revitalizace centra Kopřivnice – od myšlenky k realizaci. Od pondělí bude snímek z dílny Miroslava Hofmanna dostupný i na webu města.

První díl se zabývá zejména přípravami projektu a počáteční etapou stavebních prací. Stručně připomíná také historii místa, a to prostřednictvím fotografií Jana Zahradníka a vzpomínek pamětníka Lubomíra Hanzelky.

Stavba centra Kopřivnice má závady. Proč ji město zatím nepřevzalo

Obsahuje nejen unikátní záběry, ale také zajímavé rozhovory s autorem projektu Kamilem Mrvou, bývalým starostou Miroslavem Kopečným a akademickým sochařem Jaroslavem Brožem, autorem sochy Emila Zátopka. Právě instalací sochy slavného běžce první díl dokumentu končí. Druhý díl, který by měl být hotov o Vánocích, se bude více zabývat samotnou realizací stavby.

„Téma revitalizace centra plánujeme zařadit rovněž do cyklu Město očima pamětníků, protože jsme svědky opravdu výrazné proměny města, kterou chceme pro budoucí generace zaznamenat co nejlépe. Půjde tedy v podstatě o třetí díl, který bude obsahovat to nejzajímavější z prvních dvou částí, zhodnocení výsledku a zajímavosti navíc,“ řekla Lucie Macháčková z oddělení vnějších vztahů.