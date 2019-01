Nový Jičín, Ostrava - Ještě minulý týden bylo vedení kraje přesvědčeno o tom, že nejlepší možný způsob, jak vyléčit novojičínskou nemocnici ze špatné ekonomické situace, je pronajmout ji společnosti Agel. Ve středu, po návštěvě špiček ČSSD v regionu je to jinak.

Komplexní onkologické centru v Nemocnici s poliklinikou v Novém Jičíně disponuje i špičkovou magnetickou rezonancí. | Foto: Deník/Adam Knesl

Dluhy novojičínské nemocnice, jejíž součástí je komplexní onkologické centrum, už překročily dvě stě milionů korun a dále rostou. Vedení Moravskoslezského kraje, který nemocnici zřizuje, zvažovalo několik variant, jak tuto situaci řešit. Na stole byla možnost nemocnici a onkologii od sebe oddělit, nebo založit společný podnik se společností Agel, které komplexní onkologické centrum patří, mluvilo se i o prodeji nemocnice. Nakonec se napříč politickým spektrem krajští zastupitelé minulý týden shodli na tom, že z legislativních a ekonomických hledisek se jako nejvýhodnější jeví nemocnici na dvacet let pronajmout Agelu. V září se pak mělo jednat o tom, za jakých podmínek to bude.

To se ale nelíbilo vedení ČSSD. Šéf strany Bohuslav Sobotka tvrdí, že záměr pronajmout nemocnici soukromému subjektu nekoresponduje s programovými principy strany. Míní, že nemocnice v regionech by měly být principiálně spravovány kraji. Proto společně s hejtmany Michalem Haškem, Jiřím Běhounkem a Davidem Rathem přijel včera do Ostravy, navštívili i novojičínskou nemocnici. Na místě chtěli hledat jinou cestu budoucnosti zadlužené nemocnice.

„Program sociální demokracie nepřipouští pronájmy či prodeje krajských nemocnic. Požádal jsem sociální demokraty, aby zvažovali jiná řešení,“ řekl Sobotka. Nejlepší varianta je podle něj narovnání vztahu s pojišťovnami. „Není normální, aby část, která patří privátnímu investorovi, byla zisková a ztráta byla vytvářena a hrazena ve veřejné části, v okresní nemocnici, která působí vedle onkologického centra,“ tvrdí Sobotka.

Hejtman Jihomoravského kraje a předseda Asociace krajů České republiky Michal Hašek prohlásil, že vyvolá jednání především se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou. „Chceme vyvolat kontrolu smluvních vztahů a narovnání plateb,“ uvedl Hašek s tím, že Asociace krajů bude v tomto duchu jednat i s regionálními zdravotními pojišťovnami, které mají v kraji silnou pozici a jejichž pacienti se také léčí v novojičínské nemocnici.

Hejtman Jaroslav Palas (ČSSD) po včerejším jednání řekl, že vítá možnost vyjednávání z pozice Asociace krajů se zdravotními pojišťovnami. Na otázku, zda se zároveň zastavuje příprava smluv o pronájmu nemocnice, odpověděl: „Budeme chystat všechny varianty, které jsou na stole, a v září budeme muset velmi seriózně zvážit, která z nich vyřeší celou věc. Pokud se podaří Asociaci krajů dojednat s pojišťovnami to, že nám konečně budou za práci platit, což se nám léta nedaří, pak budeme schopni zaplatit našim dodavatelům léčiv a materiálu. V opačném případě musíme hledat jiná řešení, buď to bude společný podnik, nebo to bude pronájem. Já nevidím jiné řešení.“

Vedení Moravskoslezského kraje tvrdí, že problém souvisí s onkologickým centrem, které novojičínská nemocnice provozuje se společností Agel. „Specializovaná onkologická péče a nastavený způsob úhrad je pro nemocnici nevýhodný. Roste počet operací, pacientů, ale zdravotní pojišťovny nechtějí přidat peníze,“ řekl náměstek hejtmana pro zdravotnictví Karel Konečný (KSČM). Podobně se na problém dívá i jeho předchůdce ve funkci, současný opoziční krajský zastupitel za ODS Jiří Veverka. „Situace v Novém Jičíně je specifická v tom, že v roce 2004 povolila tehdejší sociálnědemokra­tická ministryně zdravotnictví Součková vznik soukromého onkologického pracoviště v areálu krajské nemocnice. Pro pacienty je to samozřejmě výhodné. Vzhledem k ceně onkologických výkonů je to ekonomicky výhodné i pro ono soukromé pracoviště. Jediný, kdo v tomto složení ztrácí, a to dlouhodobě, je krajská nemocnice,“ podotkl Veverka. Dodal, že pokud vedení kraje bezchybně zvládne právní stránku pronájmu nemocnice Agelu, zejména pokud jde o vynutitelnost krajských požadavků na zachování současné dostupnosti a kvality poskytované péče, považují opoziční zastupitelé z ODS pronájem nemocnice a přenesení nákladů na soukromý subjekt za akceptovatelný krok k zachování zdravotnictví na Novojičínsku.