"Lidé procházející centrem Kopřivnice mohli již před několika dny zaznamenat, že z posezení u obchodu Albert byly odvezeny lavičky. Ty se na své místo vrátí po odstranění zastřešení, pravděpodobně v jarních měsících. Vizuální vyčištění nároží prodejny je prvním krokem v rámci úprav předprostoru technického muzea," uvedla mluvčí města Kopřivnice Lucie Macháčková.

Potřebu upravit tento prostor vyvolal zejména odvoz Slovenské strely, která se po konstrukci nevrátí na stejné místo. Zamíří do nového depozitáře poblíž muzea nákladních automobilů.

Z centra města by tedy logicky měl zmizet také její původní přístřešek a koleje, na nichž stála. Předprostor technického muzea navíc navazuje na část centrální zóny, která v následujících měsících projde zásadní proměnou díky startujícímu projektu revitalizace.

Architektonická studie počítá s několika etapami úprav. „Začneme odstraněním zastřešení u prodejny Albert, následovat bude likvidace přístřešku a nástupiště po Slovenské strele. Jelikož studie počítá s množstvím nové zeleně, tak v příštím roce možná upravíme i plochy pro výsadby. Další kroky budou realizovány v závislosti na dostupných finančních prostředcích,“ uvedl Kamil Žák z odboru majetku města.

Pokud by se podařilo naplnit veškeré představy architektů, mohlo by na místě posezení u Alberta vzniknout nové informační centrum a veřejné toalety. Jak však upozornil Kamil žák, vzhledem k předpokládaným nákladům jde zatím jen o vizi do budoucna