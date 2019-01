Nejen prodejci alkoholu, ale i hosté vítají konec prohibice

Novojičínsko - Tolik očekávaný konec prohibice nastal. Co se změnilo nebo nezměnilo? Deník se podíval do několika novojičínských provozoven, aby zjistil, do jaké míry se alkohol do oběhu vrátil či nikoliv.

Alkohol se pomalu vrací do obchodů. | Foto: Deník/Simona Mikšová

Regál s lihovinami zel v pátek v jednom studéneckém supermarketu těsně před zavírací dobou prázdnotou. Kromě lihovin s nižším obsahem alkoholu se na konci police krčilo pár lahví dvaačtyřicetiprocentní Jelínkovy Hruškovice a nějaká borovička. Na regálech byla cedule, která oznamovala, že je zboží vyprodané. Naopak v jednom z novojičínských hypermarketů byste téměř nepoznali, že byla prohibice. Regály byly plné všemožného alkoholu a zákaz připomínaly jen dvě cedule, jež oznamovaly nezávadnost prodávaných lahví. Provozovny konec zákazu prodeje alkoholu jednoznačně vítají. V jednom vesnickém obchůdku měli v sobotu vystavených hned sedm druhů kořalky, včetně vodky, avšak rum zatím ne. Měla prohibice podle vás smysl? HLASUJTE V ANKETĚ! Hospody i bary byly po oba volné večery naplněné. Hosté měli z konce prohibice radost a kromě piva si mnozí dopřáli i štamprli něčeho ostřejšího. Dávali si však pozor na to, jakou značku pijí. Starší muž sedící v jednom z podniků, který se představil jako Mirek, k tomu řekl: „Já strach nemám, vím, co piju." Také servírka z fulnecké hospody U Fojtíků potvrdila, že mají sice méně značek, ale hosté si objednávají jako dřív. „Máme asi pět druhů tvrdého alkoholu," sdělila na závěr. (sim)

