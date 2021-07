Archeolog Samuel Španihel odkryl zachovalou barokní dlažbu a zatím neznámý objekt, jenž by mohl pocházet ze 14. století. Práce budou pokračovat až do července roku 2022.

Muzeum regionu Valašsko je držitelem státní akreditace k provádění archeologických průzkumů a za poslední roky zaznamenalo v tomto směru řadu zajímavých nálezů. Ty se očekávají i při rekonstrukci náměstí ve Valašském Meziříčí, jehož historie sahá podle dochovaných pramenů minimálně do 13. století.

První výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat.

„Po odkrytí svrchní vrstvy centrální části náměstí jsme narazili na barokní dlažbu z období od druhé poloviny 17. století do začátku 18. století. V severozápadní části je intaktní, tedy zachovalá v původním stavu, na ostatních místech už se projevil zub času a lidská činnost,“ uvedl archeolog Muzea regionu Valašsko Samuel Španihel.

Ještě mnohem starší by měl být objekt, jehož část odkryla 1. hloubková testovací sonda. Nalézá se 40 centimetrů pod barokní dlažbou a z vyzvednutých fragmentů to vypadá, že by mohlo jít o středověkou stavební konstrukci ze 14. až 15. století.

„Zatím je to ale jen domněnka. Musíme nejprve rozšířit sondu a zjistit, o co se přesně jedná. Výkop poničily silné víkendové deště, pár dnů to asi potrvá,“ sdělil Španihel.

Další zajímavé nálezy se očekávají i na základě dochovaných dobových zobrazení.

„Podle nich stála v 18. století uprostřed náměstí kašna a nacházel se zde i shluk staveb, jejichž účel není znám,“ doplnil Španihel. Času mají archeologové dost.

Záchranný průzkum bude probíhat souběžně s revitalizací až do konce července příštího roku.

„Nejprve se bude dělat centrální část, v další etapě přijdou na řadu komunikace a chodníky,“ dodal Španihel.

Muzeum regionu Valašsko je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Jeho radní pro kulturu a školství Zuzana Fišerová k slibnému rozjezdu archeologického průzkumu uvedla: „Jsem ráda, že se muzeu podařilo získat tuto zakázku. Doufám, že jeho průzkum pomůže odkrýt co nejvíce zajímavostí z dlouhé historie Valašského Meziříčí.“

Valašskomeziříčské náměstí, které je součástí městské památkové zóny, vzniklo zřejmě spolu s městem v druhé polovině 13. století. Je dlouhé 110 metrů a přibližně 60 metrů široké. Jeho celková obnova začala v polovině července. Plánované úpravy zahrnují například pokládku nových povrchů, rozmístění nového mobiliáře (laviček, odpadkových košů) i instalaci nového osvětlení.

„Přibude také fontána, pítko či časová osa v centrální ploše. Náměstí bude zároveň přístupnější a bezpečnější pro chodce,“ informoval mluvčí meziříčské radnice Jakub Mikuš.

Na náměstí podle něj vzniknou odpočinkové zóny s ostrůvky zeleně, přibudou nové stromy a restaurační zahrádky budou mít jasně vyčleněné plochy. Revitalizace náměstí bude stát 52 milionů korun.