Letošní sezona na bíloveckém zámku je jubilejní, desátá, a tak i zahájení sezony se neslo v slavnostnějším rázu, který podtrhly dvě události. Tou první byl křest knihy Příběhy bíloveckých domů, kterou vydalo Kulturní centrum v Bílovci s podporou města Bílovce. Autor, kastelán bíloveckého zámku Eduard Valeš, se inspiroval Kronikou olomouckých domů, na kterou před lety narazil ve studovně olomouckého archivu.

„Původní plán byl vydat knihu o bíloveckých domech, ale nechtěli jsme udělat jen strohé letopočty, takže z matrik, z různých časopisů z archivů, ať už uložených ve Vídni, v Zemském archivu v Opavě i jinde, jsme vytahali, myslím si, zajímavé osudy lidí, kteří v těch domech žili,“ sdělil pro Deník Eduard Valeš a dodal, že se jedná o příběhy lidí, kteří nějak vešli ve známost, ať už pozitivně či negativně. „Je tam například příběh o vražedkyni, která otrávila manžela, nebo o ranhojiči, který mlátil svou ženu. Baron ho za to nechal potrestat několikaměsíčním vězením a z něj se stal velice poslušný měšťan a jeden z nejlepších bíloveckých doktorů té doby,“ doplnil Eduard Valeš, který na knize pracoval sedm let.

Knížka obsahuje více než 140 stran, na nichž je okolo pěti desítek příběhů, doplněných bohatou fotodokumentací. Při křtu knihy Eduard Valeš zmínil Rosanu De Montfort, malířku,sochařku a designérku, která se narodila v Ostravě a v současné době žije a tvoří v Anglii.

„Tato naše kamarádka nám velmi pomohla. Díky ní se nám podařilo vrátit do zámku obraz patrona rodu Sedlnitzkých, posledních majitelů zámku, kterým je blahoslavený Česlav,“ připomněl Eduard Valeš a dodal, že se křtem knihy zároveň zahajují výstavu obrazů Rosany De Montfort, která si bílovecký zámek oblíbila a vystavuje tam již potřetí.

Poděkování přidala rovněž starostka Bílovce Renata Mikolašová. „Chci Rosaně velice poděkovat za to, že našla naše město, byť malé, ale duchem velké. Chci jí poděkovat za to, že u nás chce být, že u nás chce tvořit a společně s Eduardem chce náš zámek a okolí dále rozvíjet,“ poznamenala Renata Mikolašová a přidala rovněž poděkování kastelánovi zámku. „Je to už desátá sezona a vydržet tady s námi, to není jednoduché. Takže přeji, aby ti vydržela invence,“ řekla starostka Bílovce.

Po ní se ujala slova Rosana De Montfort, která navázala na to, že jedním z témat setkání jsou domy a obrátila se na Eduarda Valeše. „Hledala jsem sídla tvých předků, ale nenašla jsem, tak jsem zvažovala, jaké sídlo ti namaluji. A pak mě napadlo, že ti namaluji zámek v Bílovci. Byl to starý rám, který jsem restaurovala, postříbřila a do něj namalovala Edův domov,“ pronesla Rosana De Montfort a předala kastelánovi obraz bíloveckého zámku.

Hned po křtu se výtvarnice odebrala ke stolu, kam položila desítky reprodukcí svých obrazů návštěvníkům vernisáže na památku. Využili toho téměř všichni účastníci křtu spojeného s vernisáží. Rosana De Montfort každému na přání výtisky podepsala i s osobním věnováním.