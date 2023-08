/VIDEO/ Jako tisíce jiných měl přání stát se tuzemskou pěveckou hvězdou, dnes si zazpívá akorát při různých příležitostech a hlavně podniká. Účastník 1. řady populární soutěže Česko hledá SuperStar Zdeněk Matula zásobuje betonem různé stavby.

Zdeněk Matula na stavbě kruhového objezdu v Mošnově 31. července 2023. | Video: Deník/Ivan Pavelek

Vyprázdnil domíchávač betonu na stavbu kruhové křižovatky u čerpací stanice ONO v Mošnově, po chvilce se chopil hadice, omyl zařízení a chystal se vyrazit, když si všiml, že ho zabírá redakční fotoaparát.

Česko hledá SuperStar je česká verze britské televizní pěvecké soutěže s prvky reality show Pop Idol, pod různými názvy vysílané v mnoha zemích, ve které před očima diváků vzniká z původně neznámého účastníka masového konkurzu amatérských zpěváků „hvězda pop‑music“.



Zdroj: wikipedie

„Mám domíchávače, byl jsem tady nasazený, tak tady vozím beton,“ říká Zdeněk Matula a pak mezi řečí jen tak prohodí, že je jedním z účastníků soutěže Česko hledá SuperStar. Byl v 1. řadě soutěže, z níž nakonec vzešla jako vítězka Aneta Langerová. „Tam byli ještě například Sámer Issa, Šárka Vaňková… Ale to už je tak dvacet roků zpátky,“ poznamenává Zdeněk Matula.

Později zjišťuji, že 1. řada soutěže Česko hledá SuperStar se konala v roce 2014. Zdeněk Matula měl tehdy 22 roků a jako bydliště uváděl Příbor.

Nový zubař na Novojičínsku. Zájemců bylo pětkrát víc než kapacita ordinace

„Má široké žánrové rozpětí oblíbenců, kam se vejdou Ricky Martin, Karel Gott i Jožka Černý. V předešlém kole si napsal vlastní text,“ stálo na jeho vizitce před vyřazovacím kolem, kterých bylo pět, účastnilo se jich deset soutěžících, z nichž dva nejlepší postoupili do širšího desetičlenného finále. Zdeněk Matula podle některých médií nebyl favoritem na postup, ale ani úplným outsiderem. Z jeho skupiny postoupili Julián Záhorovský a Martina Balogová.

„I po skončení soutěže jsme si občas volali s kluky, se Šárkou Vaňkovou i se Sámerem, ale to trvalo chvilku. Pak už jsem se věnoval práci naplno. Pomáhal jsem otci, který kdysi jezdil s čerpadly betonu u OSP. Já jsem v té jeho práci pokračoval a rozvíjel techniku, beton pumpy, domíchávače,“ dodává Zdeněk Matula.

Začala fotosoutěž v Novém Jičíně. Vítěz bude znám za rok

Poznamenává, že tak vznikla rodinná firma ZORO BETONPUMPY ČR - Čerpání a odvoz betonu s. r. o., která rozváží beton hlavně na Novojičínsku.

„Dneska už dělám to, co mě baví, a zpěv jen okrajově. Hlavní je rodina, hudba, kapela a tak. Zazpívám si v kapele, s rodinou na akcích, profesionálně už by to nešlo,“ uzavírá Zdeněk Matula s tím, že buď člověk naplno podniká, nebo se musí naplno věnovat zpěvu. Obojí podle něj dohromady nejde.