/FOTOGALERIE/ Světový den stěhovavých ptáků připadá každoročně na druhý květnový víkend. V Moravskoslezském kraji pečuje o zvířata včetně těchto ptáků Záchranná stanice a Dům Poodří v Bartošovicích.

Záchranná stanice Bartošovice, květen 2023. | Video: Deník/Kateřina Součková

Podle vedoucího stanice Petra Horáka zde každoročně přijmou kolem 2300 zvířecích pacientů. „Momentálně u nás máme asi 300 zvířat, z nichž sedmdesát procent tvoří ptactvo,“ uvedl Horák.

Záchranná stanice Bartošovice se stará o volně žijící živočichy už téměř 40 let. Ve 300 let staré budově bývalé fary a školy funguje už od roku 1983 jako nemocnice pro divoká zvířata a byla vůbec prvním zařízením tohoto druhu ve střední Evropě. Prioritou je návrat do volné přírody, přesto zde nějací živočichové zůstávají například v expoziční části.

Z vojenského lazaretu léčebnou. V radvanické LDN je stále plno

„Nemůžeme fungovat jako útulek, protože bychom do roka museli zavřít. Zvířata, která se do volné přírody vrátit nemohou, využijeme jako adoptivní rodiče pro nově příchozí mláďata nebo k enviromentální výchově,“ řekl vedoucí Petr Horák s tím, že finance získávají díky darům a edukačním programům.

Postřelený čáp

Nejčastějšími přijatými pacienty jsou mláďata. Buď ztracená, nesamostatná nebo ta, která předčasně opustila z hnízda. U dospělých jedinců jsou časté úrazy na sloupech elektrického napětí, srážky s dopravními prostředky, nárazy do drátů nebo otravy či postřelení.

Začátkem dubna v Bartošovicích přijali čápa, který měl otevřenou zlomeninu pažní kosti.

Záchranná stanice Bartošovice, květen 2023.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Po rentgenu chovatelé zjistili, že šlo o střelné zranění, jelikož mu v břišní dutině zůstal brok. „Čáp stále nemá vyhráno. Má za sebou operaci a uvidíme, jak to půjde dál,“ konstatoval Horák.

Pokud někdo najde zraněné zvíře například ve volné přírodě, tak základ je zavolat na záchrannou stanici a zkonzultovat postup. V řadě případů totiž není nutné nic dělat a zvířata si pomohou sami.

Kde se peče nejlepší chleba v Ostravě? Deník vybral TOP 5 pekáren, podívejte se

„Mláďata různých druhů zvířat se chovají odlišně. Například malé sovičky vylezou z hnízda, slezou kmen, pohybují se po zemi a pak vylezou zpět. Nebo je rodiče krmí v okolí hnízd. V řadě případů je náš zásah zbytečný a proto je důležitá konzultace,“ vysvětluje vedoucí stanice s tím, že někteří lidé často donesou například mladé zajíčky přímo na stanici, což je chyba.

Biologická neznalost

„Lidé nemají základní biologické znalosti. Zaječice není u mláďat a není jim zima. Chodí je jednou nebo dvakrát v noci nakrmit a to je vše. Proto není potřeba lidská pomoc,“ dodává Horák.

Důležité znalosti se v Záchranné stanici v Bartošovicích snaží vštěpovat už školákům v rámci výchovných programů. Expoziční prostory jsou přístupné od dubna do října během víkendů, svátků a letních prázdnin.