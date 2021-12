Ještě počátkem září a v říjnu byl podle něj standardní prodej a stejně tak byl zájem o roční zápůjčky juniorských a dětských kompletů.

„Je to určitě jeden z nejzajímavějších produktů na trhu, kdy si zájemce zapůjčí dětské lyže a další vybavení po sezoně je vrátí. Dítě roste, a rodič tak nemusí každý rok kupovat nové věci,“ vysvětluje Jiří Král, po němž lásku k lyžování podědily i jeho děti. Třináctiletá dcera je současné době patří ve své věkové kategorii k české špičce.

„Všechno fungovalo dobře až tak do listopadu. Jelo to pořád stejnou křivkou. Pak už lidé začínali cítit nějaké problémy. Prodej sjezdových lyží klesl prakticky na nulu,“ pokračuje Jiří Král a dodává, že nastala ale zajímavá věc v tom, že najednou mnoho lidí projevilo zájem o běžky.

„Bylo to obrovské množství běžkařů, kteří do té doby na běžky nestoupli a asi by o ně za normální situace ani neprojevili zájem. Mě ten zájem o běžkařský sektor hodně potěšil, v nedalekém Heiparku v Tošovicích dokonce udělali krásnou běžeckou stopu kolem přehrady o délce asi čtyř set metrů.Takže lidé si chodili půjčovat běžky a dokonce je pak i kupovali. A zájem byl také o skialpy,“ poznamenává Jiří Král.

Upozorňuje, že loni nastala taková situace, že ve střední Evropě nebylo možné nakoupit běžecký materiál. „Oprášil jsem kontakty v Rusku a na Ukrajině, kde vyrábí velké množství běžek a dovezl jsem nějaké zboží, které alespoň trochu zachránilo sezonu. Lidi tak měli kam jít. Protože chtěli lyžovat, ale nemohli. Tolik zájemců o běžky jsem za dvacet pět let, kdy provozuji půjčovnu a prodejnu, nezažil.

Měl jsem z toho velkou radost, že se lidi vydali do okolních kopců, do Oderských vrchů, Svatoňovic a podobně,“ uvádí s tím, že má celkově deset půjčoven v Česku a na Slovensku, a ty měly z pohledu lyžování nulový provoz.Letošní sezona se zatím jeví lépe.

„Roční zápůjčky jsou opět jako jindy, možná i více – lidé pořád věří, že se bude lyžovat. Okolní střediska mají již z devadesáti procent zamluvené termíny na lyžařské kurzy pro školy. Prodej lyží je vyšší než loni v tuto dobu. Nejhorší v současné době je to, že i když bych chtěl nakoupit materiál, který mám objednaný už tři čtvrtě roku, nemůžu, protože pořád něco chybí - materiály na vázání, díly na výrobu lyží a podobně. Vypadá to, že běžkařina opět bude mít velký úspěch. Lidi nechtějí být ovlivnění třetí stranou v pohybu,“ předvídá Jiří Král, jenž spojil své určité aktivity také se známým lyžařem Ondřejem Bankem, který ho v Odrách navštěvuje.

To, že loňská sezona byla velice špatná potvrzuje rovněž Jan Sova z bohumínské půjčovny a prodejny lyžařského a snowboardového vybavení. „Bylo to téměř na nule. Něco běžky a skialpy, ale zbytek vůbec,“ uvádí Jan Sova a dodává, že letos už nějaký zájem o vybavení byl, ale je cítit, že všichni vyčkávají. Podobně se vyjádřil také Radim Souček, zástupce vedoucího ostravské provozovny Madeja Sport.

„Bylo to loni špatné. Otevřené bylo tři týdny za celou zimu. Ale úplná hrůza to nebyla. Půjčovna a servis sice stály, ale něco se stihlo prodat a fungoval e-shop,“ uvedl Radim Souček. Podle něj to zatím moc dobře nevypadá ani letos. „Lidi moc nevěří tomu, že se bude lyžovat. Sami nevíme, jak to bude vypadat, ale jsme připravení,“ uzavírá Radim Souček.