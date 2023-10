Stížnost na hluk, který se line z pumptracku, přednesla na posledním zasedání frenštátského zastupitelstva jedna z obyvatelek z ulice Záhuní ve Frenštátě pod Radhoštěm. Pumptrack tam přitom technické služby přemístily jen několik dnů předtím.

Stížnost na nedávno umístěný pumptrack, který byl instalován na asfaltovém hřišti v ulici Závodí, přečetla zástupkyně stěžovatelů Simona Vojtková. Uvedla, že nejbližší dům je vzdálený 54 metrů od instalovaného pumptracku. „My, občané bydlící v těsné blízkosti, jsme od prvního dne jeho umístění vystaveni hlasitým dutým ranám z nárazů pojezdů freestylových koloběžek na spoje hrany mobilního pumptracku. Tento hluk je velmi nepříjemný a v okolních domech zřetelně slyšitelný i přes zavřená okna. Pobyt na zahradách, které jsou umístěné směrem k hřišti se stal nepříjemný právě kvůli tomuto celodennímu otravnému zvuku,“ četla z připraveného prohlášení Simona Vojtková.

Autoři stížnosti rovněž upozorňují na to, že doba užívání pumptracku není nijak omezená a velmi často nikdo děti nehlídá. „To znamená, že se pumptrack používá od brzkých ranních do pozdních večerních hodin v jízdě na čemkoliv,“ pokračovala Simona Vojtková a připomněla vyhlášku o omezení hluku o nedělích a svátcích. „Sousedé se snaží tento klid dodržovat a práce na svých zahradách vykonávat tak, aby alespoň o nedělích a svátcích klid. Používání tohoto sportoviště ovšem tato roky daná a dodržovaná pravidla ruší,“ doplnila.

V závěru stěžovatelé požadují, aby pumptrack byl v co nejbližší době přemístěný jinam a do doby přesunu aby byla upravená doba používání, a to maximálně do 17 hodin. „Po celodenním pracovním vytížení máme nárok na psychické odpočinutí v domácím prostředí, což je v místě našeho bydliště při používání pumptracku nemožné,“ dodala Simona Vojtková s tím, že obyvatelé této části města v místě nebrání rozvoji a plánované stavbě dětského hřiště, která je v souladu s platným územním plánem města.

Starosta Frenštátu pod Radhoštěm Jan Rejman řekl, že pumptrack je v místě dočasně. „Mysleli jsme, že už nebude počasí, ale díky vlídnému počasí jsme ho nechali. Vyslyšeli jsme přání mladých, kteří toužili po tomto zařízení. Dlouho jsme přemýšleli, kam ho umístit,“ sdělil Jan Rejman a připomněl, že v minulosti byl v Martinské čtvrti v blízkosti bytových domů skatepark a byly tam obdobné stížnosti. „Vyzkoušeli jsme, jaký to bude mít dopad na vás a budeme se tím zabývat. Neříkáme, že to tam necháme. Ta lokalita nám vycházela nejlépe z vybraných oblastí, ve kterých jsme to mohli umístit. Pumptrack se odstraní ještě v říjnu,“ ujistil stěžovatele frenštátský starosta.

Nato dodal, že bydlí v Jandově stromořadí nedaleko hřiště a celou dobu slyší bouchání míče, jak se tam hraje basketbal. „Toto zasedání je vysíláno veřejně - chtěl bych tímto apelovat na občany města Frenštát, že musíme najít nějaký konsensus. Nestavte se hned proti tomu do oponentury, že vás to bude rušit. My to zařízení někam umístit chceme. Chceme vyhovět i mladší generaci,“ vysvětlil Jan Rejman.

Radní Petr Koblovský, zástupce technických služeb, který veřejnosti překládá každý týden souhrn činnosti technických služeb řekl, že o stížnostech ví. „Do konce měsíce to odvezeme, když už bude škaredé počasí a nebude předpověď na pěkné počasí, během tří hodin ho rozebereme a odvezeme,“ slíbil Petr Koblovský.

Pumptrack město Frenštát pod Radhoštěm pořídilo za sto tisíc korun a 6. září ho otevřelo na hřišti Základní školy Tyršová. Již 25. září v Týdenním souhrnu práce Technických služeb Frenštát pod Radhoštěm Petr Koblovský uvedl, že pumptrack rozložili a převezli z hřiště v Tyršově ulici na asfaltové hřiště v ulici Závodí.