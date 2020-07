Při projednávání vyhlášky bylo poměrně rušno. Zastupitel Aleš Langer řekl, že si myslí, že vyhláška je pro Frenštát pod Radhoštěm zbytečná.

„Pokud jsem se doslechl, zadání bylo zejména zabránit používání lampionů štěstí a někdo, kdo to tvořil, k tomu přidal pyrotechniku. Řešíme tady, podle mě, hlavně oblast Trojanovic. Protože co nejvíce vadí obyvatelům, jsou ohňostroje na Troyeru, na Rekovicích, a v podstatě se to neděje na katastru Frenštátu, takže touto vyhláškou ohňostroje stejně nevyřešíme. Můj názor je, že je to hlavně omezování svobody - není zákon, který by používání pyrotechniky na celém území republiky zakazoval,“ vyjádřil svůj názor Aleš Langer a upozornil, že ohňostroje se například běžně používají při svatbách.

„Lidé mají svatbu většinou jednou za život, chtějí si to užít, jsou ochotni vyhodit peníze za něco takového. Proč jim to zakazovat? Jen proto, že to někdo přilepil k vyhlášce o lampionech?“ otázal se Aleš Langer.

Zastupitele Zbyňka Vágnera zase zajímalo, zda se regulace používání pyrotechniky bude týkat také pyrotechniky používané při historických bitvách.

Právník města Petr Frejlich odpověděl, že ve vyhlášce jsou stanovené výjimky na pyrotechniku, která se může používat, takže pokud by při bitvě použili například divadelní pyrotechniku, vyhlášku by nepoužili. Nato právník dodal, že do vyhlášky, která měla regulovat používání lampionů štěstí, zařadili také regulaci pyrotechniky, neboť takto to mají i v jiných městech. „Pokud by to bylo jen na lampionech štěstí, je ministerstvo by nám ji nemuselo pustit,“ vysvětloval Petr Frejlich.

Omezení používání pyrotechniky kritizoval rovněž zastupitel Karel Míček, zastupitel Langer k tomu dodal, že vymahatelnost vyhlášky bude stejně nulová. To připustil i právník města s tím, že přistihnout někoho při pouštění lampionu štěstí asi bude hodně složité. „Je to hlavně na zamyšlení,“ poznamenal.

Aleš Langer reagoval tím, že nakonec vyhláška dopadne prakticky jen na ty, kdo budou dělat ohňostroj. „To nějakou dobu trvá, soused si ho natočí, nahlásí a podobně. A na to nejnebezpečnější – lampiony - to bude v podstatě k ničemu,“ konstatoval Aleš Langer.

Další zastupitelé se ale shodli na tom, že nějaká regulace je nutná, neboť míra sebekontroly lidí je velmi nízká. Pro přijetí vyhlášky bylo 15zastupitelů, proti 2, zdržel se 1.

Ivan Pavelek

Lucie Syrovatková