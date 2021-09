Plnění školních povinností však v nemocnici ani po dobu hospitalizace školáků nenechávají stranou, neboť k dětem v péči zdravotníků dochází pravidelně pedagogický pracovník. „Školním i předškolním dětem se věnuje speciálně vyškolená učitelka mateřské školy. Děti si hrají i učí individuálně na pokojích, někteří s maminkami, nebo mohou trávit čas didaktickými aktivitami v herně. Vždy to záleží na jejich zdravotním stavu,“ doplňuje Jana Domitrová Mičková, vrchní sestra dětského oddělení v nemocnici.

„V současné době hospitalizujeme v nemocnici patnáct dětských pacientů, kteří zde stráví začátek školního roku, ale to se může v mžiku změnit. Poslední týden prázdnin a první dny nového školního roku se nesou u dětí ve znamení zvýšené pohybové aktivity. Děti se snaží dohnat zameškaný kontakt s vrstevníky, rozbíhají se sportovní kroužky a volnočasové aktivity,” potvrzuje MUDr. Jan Káňa, primář ortopedicko-traumatologického oddělení Nemocnice Agel Nový Jičín.

Školáci z Novojičínska vyměnili lavici nedobrovolně za nemocniční lůžko a místo kamarádů jim dělají společnost sestřičky a lékaři. Aktuálně 15 dětí tráví první dny letošního školního roku v novojičínské nemocnici a poměrně často se do akutní péče zdejších traumatologů dostávají v důsledku nejrůznějších úrazů.

