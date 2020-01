Občané Nového Jičína včetně místních částí si mohou od ledna vyzvednout tašky na separovaný odpad.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / David Kvapil

„Sady byly pořízeny za podpory společnosti ASOMPO, a.s. a autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s. K dispozici jsou dvě velikosti. Město tímto způsobem podporuje třídění odpadů, díky kterému se šetří primární zdroje surovin, energie a životní prostředí,“ vysvětluje radnice. Tašky tří barev pro opakované použití jsou určeny ke třídění papíru, skla a plastu, jejich součástí je i návod k třídění. Po naplnění se obsah uloží v ulici do přistaveného kontejneru odpovídající barvy.