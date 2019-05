Také pro letošní letní měsíce přichystala novojičínská radnice akci Zelené město, která nabízí zájemcům z řad studentů brigádu na území města Nový Jičín.

Radnice v Novém Jičíně. | Foto: Deník/Ivan Pavelek

„V osmi týdnech od července do srpna budou studenti vypomáhat při pracích spojených s údržbou veřejných prostranství,“ přiblížila Marie Machková, mluvčí města. Zájemci o brigádu musí mít minimálně 16 let, přihlášky jsou k dispozici na webu města Nová Jičín, nebo je možné si je vyzvednout na odboru životního prostředí na městské úřadě. Je nutné je odevzdat nejpozději do 17. května.